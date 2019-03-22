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庫克2019春季大陸行 重點關注AR和教育

2019-03-22 16:19聯合報 記者林宸誼╱即時報導

就在蘋果悄悄更新了包括iMac、iPad、AirPods一系列新品時，蘋果CEO庫克已到大陸和開發者交流，22日上午走訪了一家線上教育公司，並參觀北京故宮，關注AR和教育。

36氪報導，庫克22日上午先到洪恩完美未來教育科技有限公司，該公司的兒童教育產品用到AR技術，這也是蘋果最近兩年力推的重點。

作為完美世界旗下互聯網教育公司，洪恩教育旗下有洪恩雙語繪本、洪恩故事等四款產品在App Store上線，產品專注2歲到12歲兒童線上教育。

蘋果近年來一直在凸顯AR的重要性，庫克也不止一次表示AR未來的潛力。

庫克現場表示，透過AR能更好的展示一個有趣的虛擬世界，包括傳統的藝術作品也能夠完整的呈現，事實上現在很多博物館，創業公司都在使用AR技術來實現以往未曾實現的體驗。

接著庫克還參觀北京故宮，庫克在微博發文表示，擁有近 600 年歷史的故宮博物院，出品的這些 app 令人拍案叫絕，這些 app 繼往開來，成為幫助全世界的人們瞭解中國文化的絕佳方式，感謝單院長帶我領略故宮之美。

21日晚間庫克更新了自己的微博，發布自己再次到北京，他在微博透露這次來大陸的其中一個事情，就是將參加Apple王府井零售店內的活動。

蘋果CEO庫克在微博中，感謝北京故宮院長單霽翔解說。圖/截取庫克微博
蘋果CEO庫克在微博中，感謝北京故宮院長單霽翔解說。圖/截取庫克微博
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蘋果CEO庫克（左）參觀洪恩教育公司。圖/36氪
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北京故宮藝術作品創業
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