大陸「五一」連放四天消息一出 國際機票搜索暴增10倍

2019-03-22 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸許多上班族今天大概早已無心工作。據北京青年報報導，大陸國務院22日上午宣布，調整2019年勞動節放假安排，將原本放假一天改為1日至4日連放四天。知名旅遊網站「去哪兒」的數據顯示，消息發布後一小時內，去哪兒網機票搜索量迅速攀升，國際航線機票搜索量更暴增達10倍。

今年勞動節為周三，按大陸早前公布的2019年放假安排，今年「五一」將只放假一天。但為順應民眾要求，大陸國務院22日上午宣布，將4月28日（周日）、5月5日（周日）調整為上班日，讓今年「五一」可以從5月1日連續放假四天，大陸民眾因此突然多出了個小長假。

雖然經過前後挪移，大陸今年放假總天數並沒有增加。但上海《澎湃新聞》也指出，消息一出，「迅速激起網友的出遊熱情」，甚至有網友馬上就給出「請假攻略」：只要4月29日、30日再請兩天年假，就可以整整連休七天，湊出一個「黃金周」了。

除去哪兒之外，另一家網路旅遊平台「飛豬」的數據也顯示，「五一」改為連休四天的消息公布後，平台上機票預訂量激增。上午10點至12點，大陸國內機票預訂量較上周同時段增長超過50%，國際機票增長超過150%。

其中，10時19分至11時19分，亦即消息剛發布的1小時內，國內和國際機票預訂量便增長30%和90%，可見消費者對於「五一」長假出門旅遊的熱切渴望。

澎湃新聞稱，按目的地城市熱度看，國內以上海、重慶、北京、西安、成都的熱度最高，國際機票前五大目的地則為首爾、香港、曼谷、大阪和東京。

攜程最近透過網路問卷對大陸128個城市近8,000人進行的調查顯示，在「哪些因素會刺激旅遊熱情」的問題上，增多公共假期或帶薪假期排名第一，有78%的人選擇。通過對網友的調查發現，在增加假期的方式上，恢復「五一」長假的票數最高。

攜程旅遊大數據聯合實驗室研究員彭亮分析，假期多少與長短已成為影響大陸民眾旅遊消費的關鍵因素。彭亮指出，適當增加小長假或長假，很大程度上可激發大陸民眾旅遊意願，也有利於解決大陸長久以來在「十一」、春節黃金周、以及寒暑假「集中旅遊」的現象。