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北斗衛星團隊 獲影響世界華人大獎

2019-03-22 18:04世界日報 中國新聞組╱北京22日電

北斗是中國自主建設、獨立運行，與世界其他衛星導航系統相容共用的全球衛星導航系統。因在科學技術領域作出的卓越貢獻，華人盛典組委會21日公布北斗團隊獲得「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」大獎。

「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」由鳳凰衛視及鳳凰網發起，連同中國新聞社、美國世界日報、亞洲週刊、南方都市報、旺旺中時集團及新浪、網易、澎湃新聞等20餘家海內外具影響力的華語媒體共同主辦。

北斗一號系統工程1994年立項，2003年建成北斗一號系統，中國成為繼美、俄之後第三個擁有自主衛星導航系統的國家。2004年，北斗二號正式立項研製，並於2006年成為國家16個重大科技專項之一。2012年12月27日，北斗系統面向亞太區域提供服務，成為國際衛星導航系統四大服務商之一。

2009年12月立項的北斗三號，在最近一年圓滿完成基本系統的超高密度發射任務，於2018年完成10箭19星發射，不僅創下世界衛星導航系統建設的新紀錄，還再次刷新「中國速度」， 在太空走出中國特色的衛星導航系統建設之路，向「中國的北斗，世界的北斗」全球組網的目標又邁出一步。

中國自主建設、獨立運行，與世界其他衛星導航系統相容共用的全球衛星導航系統——北斗，到2017年11月，在經歷從試驗系統、區域系統再到全球系統的「三步走」戰略過程中，開啟在大步跨越中小步快跑的模式，成功發射北斗三號首發雙星。此後便以四次一箭雙星加速發射。2018年3月30日，8顆北斗三號衛星在太空就位，完成最簡系統的部署，並通過扎實的在軌試驗，對幾大系統進行全面「演練」。

2018年7月29日9時48分，北斗三號第9、第10顆衛星，從中國西昌衛星發射中心升空，這是北斗導航全球組網從最簡系統邁向基本系統的首組衛星。從這次發射開始，北斗衛星組網發射便進入前所未有的高密度期。

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