ING可望獲准與北京銀行共同成立大陸首家外資控股銀行

2019-03-22 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸金融市場對外開放又將有重大進展，荷蘭國際集團（ING Group）可望獲准成立中國第一家外資控股銀行。北京銀行21日晚間公告，經董事會通過，同意與荷蘭國際集團全資子公司ING Bank N.V.共同出資人民幣30億元設立中外合資銀行，ING Bank N.V.持股 51%，北京銀行持股49%，出資14.7億元。

大陸網路財經媒體《華爾街見聞》稱，若最終獲得中國銀行保險監督管理委員會批准，這將是大陸首家外資持股比超過50%、絕對控股的合資銀行。

北京銀行公告稱，ING Bank N.V.是北京銀行的戰略投資者，也是該行最大單一股東和關聯方，目前為全球客戶提供銀行、保險及資產管理等服務，是荷蘭國際集團重要的業務單元，直接或通過下屬公司、控股公司面向全球客戶提供銀行和資產管理服務。

北京銀行稱，通過設合資銀行，將借鑒 ING Bank N.V 直銷銀行成功發展經驗，借助金融科技打造全新數位化銀行品牌，力爭成為積極回應並踐行中國金融開放相關重大舉措的標竿，符合該行發展戰略。

證券時報旗下新媒體《券商中國》指出，截至2019年3月，ING集團仍是北京銀行第一大股東，持股達13.64%。ING集團2005年正式成為北京銀行股東，過去14年，雙方在零售銀行、風險管理、直銷銀行、創新實驗室、公司治理、國際化發展等領域開展合作，迄今雙方已開展技援項目近100項。

大陸去年4月公布《外商投資證券公司管理辦法》，允許外資持股最高可達51%。隨後瑞銀證券成為中國首家外資控股券商，中國證監會批准UBS AG增持瑞銀證券有限責任公司股份至51%，核准瑞銀證券變更實際控制人。

去年11月，大陸央行也公告，審查通過美國運通在中國的合資公司銀行卡清算機構籌備申請，象徵外資銀行卡清算機構也將進入中國市場。