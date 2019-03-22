泰國前總理愛女婚宴超豪華 甜蜜婚紗照獨家曝光

2019-03-22 14:09 香港01 記者鄭嘉如、陳潤南／報導



泰國前總理他信的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），與未來丈夫彼多（Pidok Sooksawas）的合照。圖片截自／貝東丹的Instagram 分享 facebook

流亡海外的泰國前總理塔克辛·欽那瓦的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），22日將在香港舉辦婚禮，與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）成婚。

記者到婚禮場地尖東新開幕的香港瑰麗酒店（Rosewood），見到大量工人正在佈置會場及舞台等。當中更獨家拍攝到一對新人的兩米高婚紗照。

記者今日潛入他信嫁女婚宴場地，獨家拍攝到二人的婚紗照。香港01記者鄧穎韜／攝影 分享 facebook

記者約11點到舉辦婚宴的三樓宴會廳，見到不少工人正密鑼緊鼓佈置宴會廳，並搭建舞台。宴會廳另一邊就可以見到佈置用的白色鮮花已到場。

兩米高婚紗照 新郎雙手抱起新娘

另外又有工人正在地下準備兩米高的婚紗照。一張婚紗照是黑白色的，另一張則是彩色，相中新郎雙手抱起新娘，二人笑得十分甜蜜。

瑰麗酒店有多個宴會場地，Grand Ballroom是其中最大一間，面積大約達9200呎，酒店方面表示最多可承辦60圍，容納約600至700人。賓客可由地下乳白色樓梯拾級而上；在宴會廳外亦有可飽覽海景的草地。

據網絡流傳的婚禮請帖，此次婚禮將於明天晚上6點，在新開幕的香港瑰麗酒店（Rosewood）舉行，宴會廳外有寬闊草坪，正對維港。

根據瑰麗酒店網站，目前酒店客房在大婚當日及翌日不接受預定。

瑰麗酒店的最大宴會廳。香港01記者洪嘉徽／攝影 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》