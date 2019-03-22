基層悲歌！一家四口住進窄房 10歲女兒只能用痰盂上廁所

2019-03-22 14:10 香港01 記者王潔恩／報導



劏房空間狹窄，只得一張摺枱，女兒平日只能在床上溫習做功課。香港01記者梁鵬威／攝影 分享 facebook

以木板簡單分隔、不足泊車位三分之一的空間，卻是黃女士一家四口遮風擋雨的「家」。她一家蝸居於40呎板間房，木蝨為患，更要與14人共用同一廚廁，衛生環境惡劣，與鄰居「爭廁所」每天上演，10歲及8歲的女兒甚至要在房間內以痰盂如廁。然而，生活環境困逼，她卻無從選擇，只因人窮氣短，為了節省租金只能繼續屈居。

但為人父母卻不能給予兒女最好，最令她痛心。她說，雖然女兒口裡從不說辛苦，但她們每次到訪同學的家後，都展露出羨慕不已的反應，「每次聽到都好難受。」

位於觀塘的唐樓，一個幾百呎的單位，「一開五」間成五個板間房，廚房、廁所都要共用。黃女士一家居於40呎的板間房，只放了一張碌架床、一張摺疊桌及一個雜物櫃，床下塞滿了鞋子和雜物。離開房間，共用的走廊空間一樣狹窄，只能容下一人通過，鄰居狹道相遇時都要讓路。

訪問中途，黃女士的女兒放學回家，她們在廁所洗手後，回到房間捂著嘴向記者笑道：「頭先有隻老鼠從媽媽腳邊走過。」這種嚇人情景，兩位小妮子已見怪不怪。

廁所衛生情況惡劣，更要14人一同共用。香港01記者梁鵬威／攝影 分享 facebook

14人共用廁所 污水滿溢

一個破舊的唐樓單位，卻有14人屈居幾個板隔房內，每個單位都狹窄得難以轉身。共用的廁所及廚所位於盡頭，雖然廁所與浴室有一牆之隔，但去水位卻互通。每當有人洗澡或洗衣物時，廁所地上都是污水。更噁心得是，廁所水都是灰黑色的。

黃女士說，廁所要輪流使用，衛生惡劣，為安全著想，兩名女兒的大小便一直在房間內以痰盂解決。

與木蝨老鼠共眠 枕頭床單血蹟斑斑

黃女士房間的摺枱上擺放著一個寶特瓶，瓶內的黃水充斥著黑點。黃女士說，那些都是來自床上的木蝨。

她稱，與丈夫平日睡在下層床位，兩個女兒則睡上層，惟下層床位遍佈木蝨，丈夫每日都輾轉難眠。

為了滅蝨，她曾經換床，又時常清洗床具，但板間房均以木板分隔，難以杜絕蝨患，木蝨根本殺不完。她說，木蝨吸飽血後便難以走動，故牠們常被壓死，枕頭、床單上都是一點點的血蹟。她們晚上除了要與木蝨博鬥，由於牆板甚薄，睡覺時總要忍受傳入耳邊的腳步聲、談話聲，天花板亦不是傳出老鼠走動的「吱吱」聲，難以安眠。

公共走廊空間狹窄，只能容下一人通過。香港01記者梁鵬威／攝影 分享 facebook

吃飯要分批 母親不忍女兒受苦

黃女士說，老爺奶奶亦有租住同單位內另一間板間房，由於面積稍大約10呎，是他們一家用膳的地方。然而，空間有限，一家人仍然難以同桌吃飯，「每次都要分批吃飯。」

黃女士的女兒對記者說，「我想要有大房子！」童言無忌卻也真實，但覓得一個安樂窩，對黃女士而言卻是心中最痛，因為兩名女兒每次到訪親戚家中都不願歸家，到同學的家玩耍後，總是問何時可搬家，她哽咽說道：「每次聽到都好難受。」

黃女士一家居住在唐樓劏房，她指出，已找不到更便宜的單位可租住。香港01記者梁鵬威／攝影 分享 facebook

租金增幅超越工資增長

木蝨為患、空間狹少、衛生惡劣，這樣的單位，四年間的租金增幅卻逾兩成，遠超於本港平均工資增幅。黃女士指出，周邊的鄰居已不斷更替，只有她們租住至今。

她說，現時單位租金約2,200元，連計老爺奶奶的另一間房，租金支出每月約4,000多元，若比較同區一樣約40呎，但設獨立廚立廁所的劏房，已要價約5,000元。她說，丈夫是家中的經濟支柱，月入約1.7萬，一人養活六口，收入幾乎月月清。她說，輪候公屋已5年多，仍上樓無望，又無緣入住過渡性房屋，「我成日都想搬走，我都沒辦法。」

展覽訴說劏房故事

香港樓價高企，公屋上樓無期，不少劏房戶每日生活水深火熱，類似黃女士的個案多不勝數。全港關注劏房平台將一連八日，於周日（23日）起在觀塘海濱公園旁舉辦《屈室求存》住屋多感官展覽，時間為2時至晚上7時，以7個劏房街坊故事創作藝術品，逐一講述每個住屋標準的重要性，而黃女士的故事，將會由比利時攝影師els matthysen的作品中道出。

文章授權轉載自《香港01》