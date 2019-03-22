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「影子助理」4年詐薪14.7萬 區議員判囚8月

2019-03-22 12:05世界日報 香港22日電

元朗區議員文光明在上屆四年任期內，向政府遞交約50份冒簽表格以申領一名兼職議員助理薪金，獲批共14萬7000元(約18800美元)，全數存入其私人帳戶，後來被揭是「影子助理」，實質從未被聘用。文光明早前否認欺詐罪，受審後罪成還柙，裁判官認為他毫無悔意，判監八個月。辯方擔心排期上訴時被告已服刑完畢，要求保釋，但遭拒絕。

區議員文光明「影子助理」呃薪津囚8月
區議員文光明「影子助理」呃薪津囚8月
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蘋果日報報導，56歲文光明昨呈交14封求情信，除家人外，獲逾700名鄉民聯署信件求情。民建聯立法會議員梁志祥、工聯會陸頌雄，以及何君堯亦分別撰信求情，當中梁志祥及陸頌雄同是元朗區議員。辯方指被告與家人原居於英國，熱心香港家鄉事務才隻身回流參選，他患睡眠窒息症，被囚期間需搬來私人睡眠機協助，方能入睡。被告主動提議歸還14萬7000元給香港政府。

據報導，裁判官水佳麗指，被告背景報告內容顯示他仍在「粉飾自己是一個受害人」，跟感化官辯稱聘用助理四年來也沒見過對方一面，所有事項也交由一名親友打點，有關說法違反常識。裁判官指不論任何級別的議會，選民均不會希望自己努力投票選出的代表涉欺詐行為。因應本案跨越四年時間，且不能排除被告從中有個人得益，量刑起點為監禁12個月，扣除被告健康狀況、公職貢獻、向政府還款等減刑因素，判囚八個月。

香港睡眠立法會
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