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非洲豬瘟豬價恐大漲 中國官方：穩住豬隻生產

2019-03-22 11:32中央社 北京22日電

中國農業農村部日前針對非洲豬瘟肆虐下達文件，指全國生豬產能持續下滑，未來豬肉價格恐大幅上漲。各地要把穩定生豬生產作為當前「重中之重的任務」，同時作好其它肉品供給。

這份名為「關於穩定生豬生產保障市場供給的意見」的文件還要求，要落實非洲豬瘟的強制撲殺補助政策，及時足額將補助款發給養殖戶。各地政府要在4月30日前，將貫徹這項意見的情況報送農業農村部畜牧獸醫局。

文件一開頭即表示，近幾個月來中國生豬產能持續下滑，能繁殖的母豬存欄量大幅下降，未來豬肉價格可能出現大幅上漲。為「穩定生豬生產，保障豬肉市場有效供給」，因此下達這項意見。

這份文件要求，各地要落實非洲豬瘟強制撲殺補助政策，及時足額將補助款發給養殖戶。並統籌利用政策資金，重點支持種豬場和大型養豬場儘快恢復生產，儘快研究推出臨時性生產救助補貼政策，確實穩定生豬基礎產能。

文件還要求貫徹中國國務院要求，加強與銀行業等金融機構合作，進一步「穩定預期、穩定信貸、穩定支持」，不得對生豬養殖場戶、屠宰加工業「盲目停貸、限貸」。

這份文件還要中國各地要「精準確定撲殺範圍」，不得層層加碼禁運限運。科學劃定禁養區，對超範圍劃定禁養區、隨意擴大禁養限養範圍等問題，要限期整改，「不能一禁了之」。

文件還要求制定實施非洲豬瘟分區防控方案，推進「聯防聯控」。並加強非洲豬瘟防控技術研究，不斷改善養殖、運輸、屠宰等各環節疫病綜合防控技術。針對不同區域、不同養殖模式，推廣適合各地的豬隻安全防護、清洗消毒等技術。

文件提到，各地農業部門要確實把「穩定生豬生產」作為當前一個時期「重中之重的任務」。而在穩定生豬生產的同時，也要統籌抓好牛、羊肉和禽肉等畜產品供給，多管道滿足市場消費。

非洲豬瘟後產量大跌，大陸今年豬肉價格將創新高。（BBC資料照片）
非洲豬瘟後產量大跌，大陸今年豬肉價格將創新高。（BBC資料照片）
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非洲豬瘟國務院獸醫
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