突如其來的驚喜 大陸宣布 今年勞動節連放四天假

2019-03-22 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



按大陸國務院早前公布的2019年放假安排中，今年5月1日勞動節只放假1天，不少大陸民眾因此感歎，「五一」小長假沒有了。在剛結束的大陸全國兩會中，是否恢復「五一」小長假也受到關注。最新消息是，順應民意，經大陸國務院批准，今年勞動節將調整為連放四天假。

不過，這四天小長假並非平白增加，而是透過調休而來。據中新網報導，經國務院批准，將2019年勞動節放假調整為5月1日至4日放假調休，共四天，但4月28日（周日）、5月5日（周日）必須補上班。

根據大陸1949年發布的《全國年節及紀念日放假辦法》，將5月1日確定為勞動節，全國放假1天。1999年9月18日大陸國務院首次次修訂此辦法，「五一」假期成為七天「黃金周」。

但為恢復清明、端午、中秋等傳統節日休假，2007年國務院第二次修訂《全國年節及紀念日放假辦法》，將實行了七年的「五一」黃金周取消，清明、端午、中秋成為新的法定「小長假」。

過去幾年，「五一」放假調整為一天，但若加上調休，仍可成為三天假期。然而早前公布的放假安排，今年「五一」為周三，按規定只休息一天。大陸前一次「五一」只放假一天已是1999年的事，網路上因此哀嚎一片。

在今年全國兩會上，有關休假的提案、議案也引發大陸網友大規模討論。上海《澎湃新聞》稱，「中國人真的太累了」、「拉內需促銷費，『五一』黃金周該復活了」的呼聲不斷。

關於是否要恢復「五一」黃金周假期的問題，一直被追問到全國人大會議閉幕後的總理記者會上。當時南方都市報記者在記者會結束後追問李克強，「總理，今年『五一』還會放小長假嗎？」李克強回答稱，「我們會讓有關部門抓緊研究，充分聽取大家的意見。」