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陸強迫同化 大學維吾爾文消失了

2019-03-21 23:44聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

上圖為新疆大學原有校徽；下圖的新校徽已無原有的維吾爾文。 （取自網路）
上圖為新疆大學原有校徽；下圖的新校徽已無原有的維吾爾文。 （取自網路）
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來自海外媒體與大陸多個社群網站稱，中共當局正在全面清除維吾爾族文化，強迫同化維族，除改造維族居住地，在一些大學的維吾爾文字也逐一清除。

華爾街日報稱，當局正在強拆烏魯木齊維族社區，把傳統維族居住的平低樓層住宅居民移到高樓居住，目的是打造忠誠的社會。這是中共以再教育營拘禁新疆上百萬名維吾爾族人後，又企圖清洗文化。

報導稱，新疆首府烏魯木齊許多清真寺空蕩蕩，周邊棚戶區被高樓與商店街取代，維吾爾語書籍從書店架上消失，原本賣饢餅的小吃攤也不見蹤影。

報導說，新疆二○○九年爆發民族動亂後，當局開始改造烏魯木齊黑甲山社區，夷平低樓層住宅，將部分居民移到高樓居住，遭遇地方人士反抗後才罷手。到了二○一七年，官方再次強拆老舊房屋，準備就地改建新的高樓住宅。報導指出，烏魯木齊社區改造是中共強迫同化維吾爾族的最前線。

另據大陸境內多個微博群發文稱，新疆大學和伊犁師範大學近期已更換校徽，把原校徽中的維吾爾文刪除。他認為，這一舉措很顯然是為去除維族「主體民族意識」。而新疆大學的新版校徽，還將「天山」的元素，即校徽上代表天山的圖案同時去除。除了新疆大學，新疆醫科大學亦已更換校徽，把維吾爾文校名移除。

不過有關討論換新校徽的微博文章多數都已遭刪除，目前在百度查詢新疆大學已是新校徽，但在新疆大學官網上的學校校徽還是舊的。

對此，有大陸網民質疑此舉已違反「新疆維吾爾自治區語言文字工作條例」的規定。據這項一九九三年通過、二○○二年修訂的工作條例規定，在新疆維吾爾自治區機關、團體和事業單位的公章、門牌、證件和印有單位名稱的信封，以及自治區境內上報下發的各種公文、函件，都應同時使用規範的少數民族文字和漢字。

該條例還規定，公共場所、公用設施以及從事公共服務，凡需要使用文字的名稱標牌、公益廣告、界牌、指路標誌、說明書等，都應同時使用規範的少數民族文字和漢字。

新疆烏魯木齊自治區
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