推動舊衣回收 7月起上海強制垃圾分類

2019-03-22 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海正推動上海城市廢舊紡織品智能化回收網絡建設，從全價值鏈角度深化「垃圾分類新時尚」。

新華社報導，上海浦東陸家嘴地區集聚了4萬多家企業，超過250幢商務樓宇，約50萬從業人員。此次啟動的上海陸家嘴金融城舊衣資源化樓宇行動，旨在打通時尚產業鏈建設生態工業體系，從而推動時尚紡織行業的廢舊資源再利用和無害化處置，減少紡織行業的環境影響。

從今年7月1日起，上海將正式施行《上海市生活垃圾管理條例》，意味著生活垃圾分類進入「強制時代」。上海市綠化和市容管理局副局長唐家富表示，上海正加快設施建設等方面，全面深化垃圾分類。在他看來，陸家嘴金融城舊衣資源化樓宇行動有利於調動全民參與的積極性，讓垃圾分類成為新時尚。

在陸家嘴上班的胡女士表示，她和周圍同事對於舊衣回收項目都積極參與，此前的舊衣回收項目相對比較分散，期待能有智能化的公共服務平台，從而系統地統籌並處置這些舊衣物。「希望通過再生資源回收，讓城市變得更美，陸家嘴可以多一張公益環保的名片。」

中國紡織工業聯合會副會長孫淮濱表示，據行業測算，中國每年的廢舊紡織品產生量約2000萬噸，而目前中國廢舊紡織品的再利用率較低，相當部分的廢舊紡織品被當作普通垃圾填埋或焚燒，並未真正地資源化。同時，由於回收渠道和去向無法有效追溯，存在嚴重的產品安全和環境污染風險。