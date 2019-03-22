「台陸通」APP線上辦理… 台胞福建領駕照更便利

2019-03-22 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省漳州市公安局交通警察支隊表示，為服務在漳州港澳台胞，當地已將港澳台胞持境外機動車駕駛證申領業務權限，下放至漳州台商投資區、漳浦兩個交警大隊。下放港澳台胞持境外機動車駕駛證申領業務權限，方便台胞集中縣（區）辦理換證，是漳州此次推出四項便民創新措施之一。 中新社報導，漳州台商投資區和漳浦轄區是台胞集中區域。下放權限前，這兩個轄區內的台胞換領機動車駕駛證，需要來回往返漳州市交警支隊車管所以及該支隊長泰官山考試場；此項便民舉措推出後，兩地台胞可就近在家門口辦理、領取大陸駕駛證。

漳州交警部門人士表示，要全力以赴做好港澳台胞持境外機動車駕駛證申領業務工作，為在漳居住、創業的港澳台胞提供優質便捷服務。

漳州是台灣同胞的重要祖籍地和台商投資密集地。去年，漳州推出58條惠及台胞的措施，並在全市範圍內全面啟動「台商台胞服務年」活動，讓台胞在創業、就業、就學、生活等方面享受與大陸居民一樣的便利。 此外，福建一企業開發的「台陸通」APP為台胞提供了線上申請考駕照便利。

而且，福建平潭交警部門推出台胞「隨到隨考，當天拿證」業務，方便台胞申領大陸駕駛證。 今年3月12日，8名台胞通過「台陸通」APP線上申請，在平潭領到了大陸駕駛證。平潭交警部門人士稱，由於「台陸通」APP的便利，換領大陸駕駛證的台胞明顯增多。