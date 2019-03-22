大灣區虎門二橋 清明前提早通車

2019-03-22 02:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



虎門二橋（南沙大橋）正進行路面瀝青鋪裝、伸縮縫安裝等工序，大橋將在清明節前提早通車。 中新社 分享 facebook 繼港珠澳大橋之後，粵港澳大灣區又一條重要跨江通道、橫跨廣州南沙與東莞的「虎門二橋」，將在清明節（四月五日）前提早通車，屆時將正式更名為「南沙大橋」。全長近十三公里的虎門二橋，土建主體結構已近完成，近日亦通過荷載試驗，廣東省交通集團表示，該橋通車後，從廣州到東莞車程可減少十公里，時間縮短約半小時，緩解珠江口東西兩岸繁忙交通。大灣區「一小時交通圈」也將加速到來。

據香港星島日報，虎門二橋是「粵港澳大灣區發展規劃綱要」公布後首個即將投用的「超級工程」，全長十二點八九公里，全線採用雙向八車道高速公路標準，設計時速為每小時一百公里，設計使用壽命一百年。大橋主線均採用橋梁方式，設置大沙水道橋、坭洲水道橋兩座超千米跨江懸索橋。廣東省交通集團介紹，兩座超千米級特大跨度懸索橋同時建設屬世界首次。

作為粵港澳大灣區核心區的重要快速通道，虎門二橋項目本月十四日順利通過荷載試驗，項目副總經理李彥兵表示，荷載試驗相當於在通車前給大橋作全面「體檢」，是未來通車的准入證。他透露，項目進展順利，土建主體結構基本完成，路面瀝青鋪裝、伸縮縫安裝、機電交安等各項工序正在最後衝刺，通車時間可望由原計畫的五月提早到清明節前。

大灣區經濟總量龐大，人口眾多，但交通設施匱乏，尤其是珠江口東西岸之間的連接通道嚴重不足，目前通車的主要是虎門大橋和港珠澳大橋。連接廣州與東莞的虎門大橋，日通行量已達十二萬輛次，遠超八萬輛次設計標準，經常車滿為患。今年二月，「粵港澳大灣區發展規劃綱要」提出，加快深中通道、虎門二橋過江通道建設。虎門二橋通車後，將有效疏解虎門大橋過江壓力。

據廣東省政府日前公告，私家車通行虎門二橋單程收費為四十二元，通行總價比虎門大橋貴兩元。但由於虎門二橋主線全長是虎門大橋的近三倍，每公里單價被指便宜不少。