台灣少數軟身保生大帝登陸 元長鰲峯宮啟程福建謁祖

2019-03-21 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



全台少數保生大帝軟身神像的雲林縣元長鄉鰲峯宮，今天組隊啟程將抵大陸福建泉州芙蓉故里鰲峯宮謁祖進香，隊伍浩浩蕩蕩出廟繞境後，搭機飛往對岸，預計本月24日返回元長。

鰲峯宮表示，這是該廟自1853年到2019創廟近200年來首航，終於要回保生大帝的祖廟芙蓉鰲峯宮謁祖，可說是大陸芙蓉故里鰲峯宮與台灣元長鰲峯宮兩廟最具歷史意義的一刻。

廟方說，從1853年保生大帝被先民奉請渡海來台灣雲林元長落腳，庇祐元長庄民墾荒期間給予精神和生活最好的依靠和慰藉，多年來感應神蹟屢傳不鮮，為感念保生大帝恩澤與庇佑，經請示後決定依循先民當年渡海來台的足跡，率信徒奉請大帝返回福建祖廟謁祖，除前往芙蓉祖廟也會到白礁與青礁的慈濟宮參拜會香。