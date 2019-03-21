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愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

南投縣長林明溱拜訪劉結一 爭取觀光和農業出口

2019-03-21 19:44聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣長林明溱今天下午偕同立委許淑華、馬文君，和縣內觀光、農業代表訪問大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一，林明溱提出，希望增加浙江大麥嶼港做農產進口港，並比照廈門以及平潭等地降低關稅，並開放鳳梨、柳丁、火龍果、香蕉以及茶葉，劉結一表示將協調相關單位協助，拓展雙邊交流。

南投為農業及觀光大縣，為協助提升南投農產以及觀光產值，林明溱縣長和縣農會、南投農產運銷公司、南投縣觀光產業聯盟到大陸拜訪，希望拓展農業和觀光商機。

林明溱首先對大陸各省市，對於如南投燈會以及南投世界茶業博覽會的參與表示感謝，期望兩岸的文化藝術交流能持續，讓重慶火龍、陝西腰鼓、浙江百葉龍、雲南少數民族舞蹈繼續到台灣演出，領略中華非物質文化遺產之美。

針對觀光，日月潭與大陸七個姊妹湖泊的友好城市多加交流，由大陸七省市協助至少增加70萬人來南投觀光，並於南投住宿兩晚增加觀光產值。

農產運銷方面，除了增加進口港、降低關稅和單一窗口，也希望減少檢疫及審查作業時間。劉結一表示，會請相關單位協助，期望兩岸經貿交流朝向「走穩、走實、走近、走好」的方向及目標努力。

南投縣政府表示，本次農貿參訪團獲得台辦的協助，將持續將會談內容落實至實際執行層面，以開拓並增加南投農業通路，提高農產品採購數量，並希望增加南投觀光人次。代表團隨後並將繼續前往山東以及浙江等地現地考察，針對貿易入口、商港條件情況現地勘察，以落實未來農產品赴陸管道。

南投縣長林明溱（左）今晚拜訪國台辦主任劉結一（右）爭取大陸觀光客和南投農產銷售通...
南投縣長林明溱（左）今晚拜訪國台辦主任劉結一（右）爭取大陸觀光客和南投農產銷售通路。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱（左）今晚拜訪國台辦主任劉結一（右）爭取大陸觀光客和南投農產銷售通...
南投縣長林明溱（左）今晚拜訪國台辦主任劉結一（右）爭取大陸觀光客和南投農產銷售通路。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱（左）今晚拜訪國台辦主任劉結一（右）爭取大陸觀光客和南投農產銷售通路。圖／南投縣政府提供
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林明溱劉結一考察
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