港巨富郭炳江出獄 感謝上帝陪伴

2019-03-21 20:24 台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導



因涉及向港府前政務司司長許仕仁提供利益，最終罪成而被判囚的香港財團新鴻基地產前聯席主席郭炳江，21日刑滿出獄，其家人早上在監獄外等候他重獲自由。一頭白髮的郭炳江向在場記者表示，感謝胞弟代為照顧家人，寄語年青人不要衝動行事，不然一旦入獄會深感後悔。

本身篤信基督教的郭炳江又稱，自己在獄中每早禱告一小時，感謝神「在監獄中陪伴我。」

在香港轟動一時的新鴻基地產（新地）貪污案，案中多位關鍵人物，包括前港府政務司司長許仕仁、新地前聯席主席郭炳江、新地前執行董事陳鉅源以及港交所前高級副總裁關雄生均被判罪名成立，每人被判囚5至7年半不等。至於郭炳江，就在 2014 年被裁定串謀公職人員行為失當罪而被判刑5 年，21日終刑滿出獄。

出獄前徹夜難眠

郭炳江的胞弟、新地現任主席郭炳聯、郭炳江兒子新地執行董事郭基煇、女兒郭曉妍一同在赤柱監獄外等他出獄，同時也有近百家傳媒到場。獄中已一頭白髮的郭炳江，早上9 時多穿上筆挺西裝，由懲教署利用高爾夫球車送往監獄車閘外，正式離開赤柱監獄。

重獲自由後，先有女兒郭曉妍即時上前送上擁抱，其後再跟兒子郭基煇及弟弟郭炳聯擁抱。他受訪時說，昨夜難眠，心情特別興奮，同時感謝神和主耶穌：「這 40 個月在監獄中，（神）陪伴我一起，和我一同行過這條路。雖然很辛苦，有時擔心、氣餒；有時自責，不同的感覺，神都在支持我。」

獄中每日禱告一小時

他更透露自己獄中的生活，在每早6時半起床，會祈禱一小時，然後吃早餐，而他大部時間都用在撰寫神學論文或工作。

被問及現在的心情，他形容自己心中沒有怨恨，「很多時候會自責、失望，問自己為何弄得如此田地？但很多問題、情緒要克服。」雖然監獄令人掙扎，日子不好過，惟有神與他同行，他感到有恩典、平安。

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