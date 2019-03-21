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香港不夠幸福？ 排76名遜星、台

2019-03-21 18:17台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

聯合國發表全球幸福報告（World Happiness Report），北歐國家芬蘭在在156個國家及地區中，蟬聯最幸福國家，香港排名繼續維持在第76位，台灣排名則升一級至第25位，在亞洲國家中次於以色列與阿聯酋。

聯合國永續發展解決方案網路20日公布2019年《世界幸福報告》（World Happiness Report），報告使用調查數據，調查156個國家和地區的公民，詢問他們的幸福感受，並且根據預期壽命、收入、自由、信任和社會支持等指標作評估。

歐洲國家最幸福

幸福排名首十名大部分均為歐洲國家，首位是芬蘭，成功蟬聯最幸福國家。而在亞洲多國中，阿聯酋排第21位，是最幸福的亞洲國家；台灣排名上升一名至第25名，新加坡排34名，韓國、日本分別排第54名及第58名。至於香港，保持在第76名，遜於台星日韓，僅高於排名下跌7名到93名的中國。

其他先進國家方面，因脫歐爭議而陷入政治動盪的英國排名不降反升，由第19位上升至第15位；美國則持續下滑，今年跌至第19位。

南蘇丹敬陪末座

最不幸福國家方面，南蘇丹排第156名敬陪末座，中非共和國排155位，阿富汗則排154位。資料顯示，南蘇丹因內戰造成40萬人喪命後，六成人口面臨糧食短缺。

芬蘭人幸福的原因，跟國家擁有豐富天然環境，同時為國民提供安全、可負擔育兒服務，教育政策亦稱譽全球，加上國家補貼國民的醫療保健有關。這種國家的社會狀況，通常非常穩定，多年來幸福感受程度變化不大。

報告聯合作者、美國經濟學家薩克斯教授分析美國排名持續下跌，美國人不夠幸福的原因，認為跟成癮問題及大量使用數位媒體大有關係，「今年的報告提供發人深省的證據，顯示成癮導致美國的不快樂與抑鬱」，而這些成癮問題，就包括藥物、賭博和數位媒體等。

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