江蘇農藥化工廠巨爆 當地測到2.2級地震

2019-03-21 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



江蘇農藥化工廠巨爆。取自微博 分享 facebook

綜合大陸和香港媒體報導，大陸江蘇鹽城市響水縣今天下午2點左右，一化工園區內化工廠發生爆炸。當地消防人員隨即展開救援工作，目前尚不知曉傷亡及損失情況。

值得注意的是，中國地震局官方微博當天通報稱，中國地震台網正式測定：3月21日14時48分在江蘇連雲港市灌南縣（北緯34.33度，東經119.73度）發生2.2級地震，震源深度0千米。 因此有推測稱，這次爆炸事故引發了此次地震。由中國地圖可知，江蘇響水縣與江蘇灌南縣地理位置非常接近。

據報一間位於響水縣陳家港鎮化工園區的化工廠出事，從網上流傳的片段後可見，其先是冒出火光，繼而就發生猛烈爆炸，濃煙沖上半天。另一段片則可見到現場一片狼藉，滿地黑色碎屑，爆炸威力之大，連附近數十輛車都扭曲變形。

暫時未知傷亡情況，但網上流傳的圖片可見附近住戶及學校的玻璃窗被震碎，有不少人浴血逃離現場，醫院擠滿傷者。

據大陸媒體報導，涉事化工廠為專門生產農藥的「江蘇天嘉宜化工有限公司」，鹽城消防部門已接獲通知，救援人員正趕往現場，連雲港消防支隊亦有派人增援。

報導指，發生爆炸的是工廠內一個生產裝置，爆炸物質為「苯」。有住在雲港堆溝鎮的居民透露，事發時他正床上看小說，「開始的時候有聽到一聲小的爆炸聲，後來忽然傳來一陣非常大的爆炸聲，我們這兒周邊房子的窗戶玻璃都碎了，有的人家門都被衝壞了。」