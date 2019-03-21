嗆作家上熱搜 王思聰遭索賠1.6億人民幣急刪帖

2019-03-21 17:56 世界日報 中國新聞組／北京21日電



一場關於「學英語 」的辯論日前登上了熱搜第一，起因是遼寧撫順市作家協會副主席花千芳發表了一條主張「英語是一件廢物技能」微博，王思聰隨後發微博「回懟」：儘管出國可以用翻譯軟件，但這些軟件並不能翻譯出文化。

王思聰還留言回了一句「9012年了還有沒出過國的傻(X)？」讓花千芳怒火中燒，要王賠1.6億人民幣並道歉。不過，沒想到向來有錢霸氣的王思聰最後竟然刪了罵人的微博，引發網友熱議。

中新網報導，花千芳18日主張英文無用的微博，此話一出，不只引發王思聰發微博「回懟」，也引發更多的網友開始反思：我們從小學到大的英語，到底有沒有用？

19日上午，花千芳再發微博，「我並沒有反對學英語，我反對全民苦學英語。英語專業詞彙太多，專業領域還是工具不離手，還得翻譯，精通英語很難。」

到了中午花千芳再發話，指王思聰的留話「連帶罵了超過三分之二以上的近十億中國人」，而該句子連標點有16個字，「一個字一千萬，請拿出你的誠意來道歉。別嫌貴，再罵我還漲價」，沒想到王思聰竟然刪了罵人的微博留言。

網友紛紛回應「我覺得王思聰一開始就不該趟這個渾水」、「王思聰說的話確實欠考慮的，而且有些偏激，但花千芳的觀點我也不敢苟同」。