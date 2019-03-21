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綑綁虐打女友屍藏床底 男子藏械被捕爆案中案

2019-03-21 16:29香港01 記者魯嘉裕、彭愷欣、黃景洪、余睿菁／攝影

寶林邨寶儉樓日前發生一宗謀殺案，一名男子涉嫌殺死其女友並將屍體藏於屋內。香港01...
寶林邨寶儉樓日前發生一宗謀殺案，一名男子涉嫌殺死其女友並將屍體藏於屋內。香港01記者黃景洪／攝影
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香港將軍澳寶林邨寶儉樓日前發生一宗謀殺案，警方經調查後，懷疑其男友涉嫌將女友殺死，兩人有毒癮，事發前兩人疑吸食冰毒，繼而發生爭執，過程間有人殺死女友。據悉，警方數日前上門調查一宗刑事案件時揭發案中有案，並於20日上門拘捕男子。

調查藏有攻擊性武器案時 揭發案中案

東九龍總區刑事總部署理警司譚威信交代詳情指，警方昨晚於九龍城拘捕一名46歲姓羅男子，涉嫌藏有攻擊性武器，於調查案件期間，警方發現案件有異，懷疑他數日前殺害一名同住女子，揭發案中有案。男子涉「謀殺」罪被捕，他會被通宵扣查。

屍身開始輕微發脹​

警方經深入調查，今日清晨進入被捕男子位於將軍澳寶林邨寶儉樓12樓家中，於房內的一張上下舖的下層床墊內暗袋，發現一具女屍。死者有身穿衣物，被床墊覆蓋，頭部再被風衣遮蓋，屍體開始輕微發脹，相信已死去數日。女死者為一名34歲劉姓女子，她手腕及腳部有曾被繩綁過的痕跡，身上多處有瘀傷，包括手、腳、胸部、背部、臀部等均有瘀傷，相信事發前曾發生爭執，女死者身體曾遭綑綁毆打。

涉嫌殺人的46歲羅姓男子目前無業，藏有攻擊性武器，警方已循線逮捕。香港01記者黃...
涉嫌殺人的46歲羅姓男子目前無業，藏有攻擊性武器，警方已循線逮捕。香港01記者黃景洪／攝影
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住處由女死者登記 男疑犯一個月前搬入

警方相信，第一案發現場為上址單位，涉事單位由女死者登記，獨居於上址，被捕男子於一個月始搬入住處，兩人為情侶關係，相信相識時間不久。據了解，女子死前任職服務升，被捕男子報稱無業，他沒有精神病紀錄，在事發單位沒有檢獲違禁品，警方循事發前兩人是否曾吸食毒品、引發爭執的原因等方面進行調查。

男疑犯涉今年年初與前女友持刀爭執

據了解，被捕男子涉及一宗今年年初在黃大仙與前女友爭執其間持刀的案件，被警方通緝，昨晚警方在九龍城涉「藏有攻擊性武器」罪行將他拘捕，豈料於調查其間揭發命案。據知有人透露曾於三、四日前見過女死者最後露面，推算她是於星期六或日遇害，具體死因有待法醫驗屍確實。警方初步估計男疑犯是徒手殺死女死者，女死者身上無刀傷，亦無明顯致死傷勢。

警方在屋內搜索到嫌犯藏屍的床墊，並帶走大批證物。香港01記者黃景洪／攝影
警方在屋內搜索到嫌犯藏屍的床墊，並帶走大批證物。香港01記者黃景洪／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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