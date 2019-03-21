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黃金神童到組「三劍俠」搞地產 李兆基物業遍全港

2019-03-21 16:29香港01 記者黃偉倫／報導

香港地產王李兆基從小隨父親從商，有獨到投資眼光，更有「亞洲股神」的美譽。圖／擷自...
香港地產王李兆基從小隨父親從商，有獨到投資眼光，更有「亞洲股神」的美譽。圖／擷自香港01資料照
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人稱「四叔」的恒基地產主席李兆基，20日表示考慮退任主席及總經理，由兩名兒子接任。貴為恒地之首兼創辦人，「四叔」在《富比士》香港富豪榜排第二，總資產值約2,340億港元。由於父親經營金舖，故自幼精通識別黃金之道，來港第一桶金就是依靠黃金買賣。

接近「而立之年」，「四叔」開展地產業生涯，期後與郭得勝、馮景禧組成新鴻基企業，時稱「三劍俠」；到1980年代，又擔任中華煤氣主席。「四叔」另一為人津津樂道的，是其獨到的投資眼光，享有「亞洲股神」美譽，兩年時間狂賺500億港元。

12歲已是黃金買手 「神童」​

「四叔」於1929年在廣東順德大良出生，年屆90歲。他自小跟隨父親李介甫從商，當時李家經營銀號和金舖，「四叔」6歲就由父親安排到店舖學習從商之道，12歲時已精通識別黃金、化金、熔金之術，擔任黃金買手，享有「神童」之譽。

1948年，「四叔」帶着1,000港元隻身到港，寄住在姑婆家中，並開始在中環文咸東街一帶的金舖掛單做買賣。由於早已精通識別黃金成色成份成數的本領，「四叔」到港不足一年，透過買賣黃金已賺到「第一桶金」，有能力匯款回鄉，以助因內地解放而被清算的李家，解決燃眉之急。此外，「四叔」看準中英建交的商機，香港為中國對外窗口，因此參與五金業及出入口貿易。

60年代成立新鴻基 趁低吸納大量地皮​

1958年是「四叔」踏入人生的轉捩點，他與郭得勝、馮景禧等8人合組永業企業，展開地產業生涯，並於翌年與劉惠娟結婚；1963年再與郭、馮二人組成新鴻基企業，時稱「三劍俠」，「四叔」任副主席。

1960年代中，香港發生銀行擠兌及倒閉潮，又適逢內地開始十年文革、香港發生六七暴動，馮景禧失卻信心，移民加拿大。不過「四叔」反而主張趁低吸納，買入大量地皮，又為中小型家庭設計自住樓宇，結果1969年地產谷底反彈，為新鴻基帶來鼓舞。

（左起）馮景禧、郭得勝、李兆基三人出席新鴻基企業有限公司開幕酒會，三人並稱「三劍...
（左起）馮景禧、郭得勝、李兆基三人出席新鴻基企業有限公司開幕酒會，三人並稱「三劍俠」。圖擷自李兆基網頁
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撃退怡和 奪中華煤氣

1972年，新鴻基企業上市，「三劍俠」分道揚鑣，各自成立公司發展。「四叔」翌年創立恒基兆業有限公司，全力發展地產，開始積極購入換地權益書，搜購舊樓，更安然渡過當時股市下瀉的經濟危機，不斷吸納地皮。恒基在1975年與長實、新地、新世界等，合作發展沙田第一城；同年開始收購中華煤氣的股份，撃退怡和、港燈的收購，到1983年時開始擔任煤氣主席。

除了中華煤氣，「四叔」在1970年代中業，又收購油麻地小輪的股份，最後獲得足夠控股權後，將之改名為香港小輪。1981年6月「四叔」將本身個人持有的煤氣和油麻地小輪股份售予恒地，將恒地上市。到1984年中英前途談判開始，樓市股市皆受挫，「四叔」決定恒地收購永泰建業，易名為恒基兆業發展。

另外，在1980年代「四叔」開始踏足中國地產，1980年於廣州建中國大酒店和花園酒店；1988年又與霍英東、廣東省政府和番禺市政府，合資發展番禺之洛溪新城。

1993年，「四叔」決定由恒斥資33.6億元，收購美麗華酒店34.78%股權，擊退以李嘉誠為首的長實與中信泰富組成的聯合財團。

「四叔」物業比比皆是

「四叔」以收購舊樓起家，早於1950年代已開始於中、上環一帶收購。其後恒基除了收購舊樓外、並併購農地，加上建樓後多會保留商場、車位或優質單位，令到四叔旗下公司物業遍布全港，以數量不比便利店為少。

對於發展商而言，收購舊樓的位置，往往屬於機密資料，因為若泄露風聲，容易令到小業主坐地起價。不過，恒基於2010年曾有感於股價折讓大，罕有將一份集團詳細物業估價報告寄予股東，冀讓股東知道公司「值錢」。當時的報告指出，恒基擁有51個商場或商業樓面，另外恒基當時於92幢大廈，擁有一個至多個物業。恒基近年更伙拍收樓集團大規模併購舊樓，連同之前的存貨，基本上每區、每隔數條街都有恒基或四叔的物業。

2019年總資產值2340億港元

貴為恒地主席，1990年代起，「四叔」已為國際上享負盛名的富豪，1995年獲美國《富比士》獲選為世界第七大富豪，資產總值65億美元（約507億港元）。到1996年「四叔」再躍升為亞洲首富，世界第四大富豪，資產總值127億美元（約990.6億港元）；1997年蟬聯第四富豪，同時為歐洲及亞洲首富，資產總值升至147億元（1146.6億港元）。根據《福布斯》2019年香港50大富豪，「四叔」排名第二，總資產值為300億美元（約2,340億港元），僅次於長和系資深顧問李嘉誠。

馬鞍山新港城中心只是「四叔」王國的一個極小部分。香港01記者盧翊銘／攝影
馬鞍山新港城中心只是「四叔」王國的一個極小部分。香港01記者盧翊銘／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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