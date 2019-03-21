港又見地標消失！屹立逾半世紀邵氏片場擬建住宅

2019-03-21 12:30 世界日報 香港21日電



屹立逾半個世紀的一級歷史建築物、曾被譽為「東方好萊塢」的西貢清水灣邵氏片場，於去年5月提交優化方案，申請作綜合住宅、商業和住宿機構發展。建築群內已故邵逸夫爵士昔日辦公室、片場地標行政大樓獲原址保留。該方案規劃署不反對，城規會通過機會大。

邵氏片場將重建住宅 分享 facebook

明報報導，項目將分三區域發展，A區為住宅及酒店發展，擬興建37幢2至11層高住宅大廈，提供749個住宅，單位平均面積1422方呎，單位數目較前獲批方案642伙多17%，涉及106.5萬方呎；而現有的邵氏大樓，則作商業及酒店用途，新增酒店元素，涉及183間房間數目。整個項目涉及逾137萬方呎，較2014年獲批方案逾136.6萬方呎，增加7970方呎，規劃署不反對其申請，料城規會通過機會大。

香港01報導，重建計畫先後籌備約13年，一度受阻，經幾番修訂後，城規會將於22日討論其申請，規劃署文件指出，不反對相關申請，預料城規會很大機會會通過申請，而建築群內被評為2級歷史建築的2號宿舍，亦將會被拆卸，已故邵逸夫爵士昔日辦公室、片場地標行政大樓獲原址保留。

據報導，邵氏片場有23幢建築物，其中18幢已分別評級為一至三級的歷史建築。業主在正式動工前，需向古蹟辦提交整個片場建築群的影像紀錄，當中包括各個已評級的建築物。重建計畫並將採用「寓保育於發展」，一號錄影廠、邵氏別墅部分外牆、製片部及等部份將會被保育，原邵氏行政大樓和片倉及配音室亦會獲原址保留。

業主復星國際一直有意將片場改建，惟片場整體於2015年獲古諮會評為一級歷史建築，申請一度撤回。後來業主提出修訂方案，保育三座宿舍以及1號錄影廠的兩面外牆。已故邵逸夫爵士昔日辦公室、片場地標行政大樓亦獲原址保留，改裝成包括文物展示場地的商業設施。直至去年，申請人再申請降低發展高度，將原本40幢住用建築加至43幢，但減少3幢樓高11層大廈，單位數目維持不變。