親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人 北市58路口今起執法

國道一鼎金段連環撞 小車慘被夾聯結車中幾成廢鐵

港又見地標消失！屹立逾半世紀邵氏片場擬建住宅

2019-03-21 12:30世界日報 香港21日電

屹立逾半個世紀的一級歷史建築物、曾被譽為「東方好萊塢」的西貢清水灣邵氏片場，於去年5月提交優化方案，申請作綜合住宅、商業和住宿機構發展。建築群內已故邵逸夫爵士昔日辦公室、片場地標行政大樓獲原址保留。該方案規劃署不反對，城規會通過機會大。

邵氏片場將重建住宅
邵氏片場將重建住宅
分享

明報報導，項目將分三區域發展，A區為住宅及酒店發展，擬興建37幢2至11層高住宅大廈，提供749個住宅，單位平均面積1422方呎，單位數目較前獲批方案642伙多17%，涉及106.5萬方呎；而現有的邵氏大樓，則作商業及酒店用途，新增酒店元素，涉及183間房間數目。整個項目涉及逾137萬方呎，較2014年獲批方案逾136.6萬方呎，增加7970方呎，規劃署不反對其申請，料城規會通過機會大。

香港01報導，重建計畫先後籌備約13年，一度受阻，經幾番修訂後，城規會將於22日討論其申請，規劃署文件指出，不反對相關申請，預料城規會很大機會會通過申請，而建築群內被評為2級歷史建築的2號宿舍，亦將會被拆卸，已故邵逸夫爵士昔日辦公室、片場地標行政大樓獲原址保留。

據報導，邵氏片場有23幢建築物，其中18幢已分別評級為一至三級的歷史建築。業主在正式動工前，需向古蹟辦提交整個片場建築群的影像紀錄，當中包括各個已評級的建築物。重建計畫並將採用「寓保育於發展」，一號錄影廠、邵氏別墅部分外牆、製片部及等部份將會被保育，原邵氏行政大樓和片倉及配音室亦會獲原址保留。

業主復星國際一直有意將片場改建，惟片場整體於2015年獲古諮會評為一級歷史建築，申請一度撤回。後來業主提出修訂方案，保育三座宿舍以及1號錄影廠的兩面外牆。已故邵逸夫爵士昔日辦公室、片場地標行政大樓亦獲原址保留，改裝成包括文物展示場地的商業設施。直至去年，申請人再申請降低發展高度，將原本40幢住用建築加至43幢，但減少3幢樓高11層大廈，單位數目維持不變。

歷史建築政大香港
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

吃貨視為珍饈 臭屁蟲竟成土豪下酒菜

2019-03-21 11:05

李兆基將退休 香港「四大家族」二代全部完成接班

2019-03-21 10:23

漁護署宣布不再續牌 港野豬狩獵隊成歷史

2019-03-21 12:39

嫦娥四號探月工程團隊 獲影響世界華人大獎

2019-03-21 12:39

防「櫻花劫」 武漢大學推出「櫻花雨貼紙」 讓遊客拍個夠！

2019-03-21 12:37

黑龍江牡丹江國有林被霸占建莊園 裡面有座驚人的博物館

2019-03-21 12:32

鄰地建公屋 青山龍窯恐損壞

2019-03-21 12:31

中國首次4維航跡試飛成功

2019-03-21 11:40

陸大潤發加強新零售服務 淘鮮達服務範圍擴至5公里

2019-03-21 09:06

滬破獲假冒商標註冊案 涉案金額達一億餘元

2019-03-21 02:11

金飛燕兩岸微電影大賽 開跑

2019-03-21 02:11

大陸在學人數增加 高職生減少是隱憂

2019-03-21 00:41

中信慈善基金會 在陸第45校掛牌

2019-03-20 23:33

大陸首次「四維航跡」試飛成功 可達智能化管理

2019-03-20 22:08

5G火車站後 大陸首個5G大學校園於上海啟用

2019-03-20 21:44

中國對馬的利用始於3400年前 隋唐時期傳至日本

2019-03-20 21:42

大陸要為全國10多萬旅遊廁所衛星定位 方便遊客如廁

2019-03-20 20:17

PWC報告 「京滬港穗深」是大陸最發達城市

2019-03-20 18:59

時隔5年 黃山最高峰蓮花峰重新開放

2019-03-20 18:30

真離譜！外賣送餐後 送餐員在樓梯間小便

2019-03-20 15:34

「美國機師」稱送大堆禮品 已婚婦付逾33萬仍收不到 覺受騙追討

2019-03-20 15:11

又是未成年弒母！媽發怒疑摔死寵物狗 13歲兒砍死她

2019-03-20 14:57

夫被拋屍鐵軌？婦凍遺體「追兇」12年 2次被勞改…不悔

2019-03-20 14:57

中國複製警犬 培訓時間從5年大砍剩10個月

2019-03-20 14:55

何志平遭美檢求刑5年 胡慧中要他勿放棄

2019-03-20 14:04

26歲「香港飛魚」杜敬謙 佛州受訓猝逝

2019-03-20 14:03

全球最貴信鴿 中國買家954萬天價購入

2019-03-20 12:48

紅色旅遊變調！遭私人收費 抗日將軍墓變高價景區

2019-03-20 12:48

霸國有林削山挖湖 黑龍江富豪建豪宅堪比紅樓夢「榮國府」

2019-03-20 12:46

一名小小長沙交警 7年竟能斂財4200萬 秒殺上市公司高管

2019-03-20 12:44

港鐵車頭扶正 出軌段恢復通車

2019-03-20 12:41

最貴基建！「明日大嶼」估燒6240億 香港每人扛8.3萬元

2019-03-20 12:40

非洲豬瘟仍有疫情 中共農業部：已發生113起

2019-03-20 11:06

公布通緝犯卻用兒童時期嫩照 陸警道歉了

2019-03-20 10:08

山東前副省長貪汙「騙書畫」 判監14年

2019-03-20 10:06

四川羊肚菌種植 可望推廣亞塞拜然

2019-03-20 09:29

大陸公民通關 大型口岸縮短10分鐘

2019-03-20 02:05

華東「第三通道」 廬銅鐵路開通

2019-03-20 02:05

大陸結婚率7％近年最低 女性不婚增多

2019-03-20 02:05
看更多

熱門文章

索羅門群島下月大選後將與台斷交？中共外交部回應了

2019-03-20 19:45

又一國際傳統大廠將撤離深圳 千餘人被裁、兩年後關門

2019-03-20 22:31

流浪國學大師憑什麼這麼火 顏值比得上當年犀利哥？

2019-03-21 10:00

中國對馬的利用始於3400年前 隋唐時期傳至日本

2019-03-20 21:42

大陸首次「四維航跡」試飛成功 可達智能化管理

2019-03-20 22:08

Mister Donut甜甜圈驚傳退出大陸市場

2019-03-20 16:04

凌友詩在中國沒機會申訴？律師打臉陳宗彥「多念點書」

2019-03-20 15:06

「小偷日記」充滿正能量？網驚：超級認真

2019-03-21 10:29

PWC報告 「京滬港穗深」是大陸最發達城市

2019-03-20 18:59

26歲「香港飛魚」杜敬謙 佛州受訓猝逝

2019-03-20 14:03

5G火車站後 大陸首個5G大學校園於上海啟用

2019-03-20 21:44

習近平今訪歐 會見教宗「時機未成熟」

2019-03-20 23:38

投資義大利4大港口 英媒評論「陸有戰略野心」

2019-03-20 23:53

分析：習近平的中國夢 會否成為亞洲的噩夢

2019-03-21 10:51

大陸要為全國10多萬旅遊廁所衛星定位 方便遊客如廁

2019-03-20 20:17

雷軍：小米9缺貨非玩飢餓行銷 紅米將成獨立品牌

2019-03-20 15:07

中國複製警犬 培訓時間從5年大砍剩10個月

2019-03-20 14:55

殷盼「習方會」？ 教宗方濟各清空所有行程

2019-03-20 17:54

前2月陸資來台減91% 台資對陸增64%

2019-03-20 13:50

時隔5年 黃山最高峰蓮花峰重新開放

2019-03-20 18:30

又是未成年弒母！媽發怒疑摔死寵物狗 13歲兒砍死她

2019-03-20 14:57

夫被拋屍鐵軌？婦凍遺體「追兇」12年 2次被勞改…不悔

2019-03-20 14:57

吃貨視為珍饈 臭屁蟲竟成土豪下酒菜

2019-03-21 11:05

兩岸城市對話 深圳vs.高雄 系列一／深圳經濟奇蹟 高雄想追趕

2019-03-21 00:39

真離譜！外賣送餐後 送餐員在樓梯間小便

2019-03-20 15:34

亞泥中國去年淨利大增三倍 股價開盤大漲

2019-03-21 09:36

駁「和平協議無用論」馬紹章：台灣可利用協議壯大自己

2019-03-21 12:02

「美國機師」稱送大堆禮品 已婚婦付逾33萬仍收不到 覺受騙追討

2019-03-20 15:11

環時：台美對大陸切香腸 陸應反制

2019-03-20 17:05

中共箝制思想祭新招 政治課找網紅教師背書

2019-03-20 17:02

李兆基將退休 香港「四大家族」二代全部完成接班

2019-03-21 10:23

王毅：爭取3年內完成南海行為準則磋商

2019-03-20 22:03

會見哈佛大學校長 習：我們鼓勵留學

2019-03-21 09:53

中國同化維吾爾族 烏魯木齊社區面目全非

2019-03-21 09:06

廈門新通道 高雄貨物銷莫斯科

2019-03-21 02:12

玩輸遊戲喝「香水」 男遇臨檢竟酒精超標

2019-03-20 20:43

人民幣中間價升值251點 創去年7月17日以來新高

2019-03-21 10:16

中國半導體展 久元秀人工智慧檢查機

2019-03-20 14:29

商湯合作 深圳打造國家AI重鎮

2019-03-21 02:12

何志平遭美檢求刑5年 胡慧中要他勿放棄

2019-03-20 14:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top