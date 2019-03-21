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鄰地建公屋 青山龍窯恐損壞

2019-03-21 12:31世界日報 香港21日電

擁有近80年歷史的三級歷史建築屯門青山龍窯，因政府執意收回鄰近土地作興建公營房屋，面臨結構受損的危機。香港龍窯關注組建議政府善用土地上現有的空置校舍，與龍窯合併發展成社區文化設施，但城規會堅持原有建屋計畫。

政府擬收鄰地建公屋 三級歷史建築青山龍窯面臨結構受損危機
政府擬收鄰地建公屋 三級歷史建築青山龍窯面臨結構受損危機
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立法會議員批評，預算案提出以200億元購買私人商業單位作社福設施之用，卻未盡用現有土地及空置建築，將於立法會向官員重提關注組的建議。

香港蘋果日報報導，青山龍窯位於屯門顯發里，是香港碩果僅存的龍窯，依山而建，全長約20米。青山龍窯建於1940年代，由一位回流華僑出資興建作陶器生意之用，及後聘請資深陶匠梁森主理，當時主要出產湯煲、煲蓋、尿壺等日常用品。1980年代，龍窯已由梁森一家接手，港英政府主動提出收回青山龍窯及附近土地，活化成「Living Museum（活的博物館）」。

據報導，政府1982年收回土地後，主理項目的官員陸續離任，項目被擱置，龍窯亦停產至今。

一直關注龍窯保育的立法會議員鄺俊宇表示，預算案提出以200億元購買私人商業單位作社福設施之用，但未盡用現有閒置土地及建築物，認為培愛舊校舍結構完整，政府應參照關注組提出的計劃，翻新後物盡其用。

香港01報導，早於去年初，龍窯關注組曾收集逾2000名市民聯署，反對政府的建屋計畫，而當區區議員林頌鎧稱，大部分議員都反對清拆，又認為屯門缺乏社福服務，政府不應盲目將人擠入該區，忽視配套設施，「但很可惜政府都沒有聽取我們的意見。」

報導稱，「我們只能呼籲市民這是最後時機，在學校一天未拆，我們都會用盡提方法抗爭！」身兼「龍窯關注組」和灣仔區議員的楊雪盈，本身亦是陶瓷愛好者，回顧多年的「保龍窯 留學校」的爭取行動，她認為政府目光非常狹隘，只視龍窯為單一的文物保育，非以整個規劃惠及居民的想法。

香港歷史建築立法會
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