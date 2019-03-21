黑龍江牡丹江國有林被霸占建莊園 裡面有座驚人的博物館

2019-03-21 12:32 世界日報 北京21日電



來源：YouTube

黑龍江富豪在黑龍江省牡丹江市的張廣才嶺國有林區，毀林削山挖湖建造豪華私家莊園事件，近日引起軒然大波。據悉，園內還有一座私人博物館，藏品豐富，價值連城，其中包括猛象等珍貴古生物化石，熊貓、大象等珍稀動物標本，是否屬於走私，公安機關正在調查。而涉事責任人、黑龍江曹園文化投資有限公司法定代表人曹波及其項目經理已被拘留。

牡丹江市副市長20日帶隊森林公安、國土、水利等相關部門組成的聯合調查組赴「曹園」調查，但在「曹園」門外被堵半個多小時。經多方溝通，多家媒體和聯合調查組才得以進入。

牡丹江國有林區暗藏博物館:內藏大熊貓等動物標本 分享 facebook

新京報報導，園內有一座大型人工湖，而這裡曾是一條小溪。園內還有多座規模宏大的違章建築，一些建築為古建風格，雕刻精美。最吸人眼球的是，園內還有一座私人博物館，內有古生物化石，熊貓、大象、長頸鹿、獅子等動物標本，還有出自中國當代工藝美術師之手的牙雕、玉雕、石雕等近千件藏品，價值難以估計。

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面對「為什麼不對外開放」的問題，北京青年報引述曹波的話表示，因為土地沒完善，曹園不接待外人，「除了我比較熟的人過來喝個茶吃個飯，從來沒有接待過外人。」他說，「我做的沒有損害環境、傷害老百姓。」

而面對接到處罰後是否立刻停工的問題，曹波連說五個「停工了」。

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據報導，調查組將用2003年的衛星圖片和如今狀況進行比對，查出「曹園」每一年的變化，並依法依規嚴肅處理。