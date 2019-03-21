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防「櫻花劫」 武漢大學推出「櫻花雨貼紙」 讓遊客拍個夠！

2019-03-21 12:37世界日報 北京21日電

武漢大學的櫻花久負盛名，但一些遊客為滿足拍照需求而搖樹、摘花的不文明現象總讓校方煩惱。今年，該校推出了一款櫻花雨貼紙，來滿足遊客拍攝「淋櫻花雨」的願望。

武大防“櫻花劫”再出新招！網友腦洞大開…
武大防“櫻花劫”再出新招！網友腦洞大開…
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中國青年報微信公號報導，武漢大學的櫻花每年都備受關注，今年也不例外，而且還登上了熱搜，只不過這次是因為該校新推出的防搖樹新舉措「櫻花雨貼紙」。

針對往年櫻花節上頻發搖樹等不文明行為，今年，武漢大學聯合抖音短視頻製作了一款櫻花雨貼紙，藉助虛擬技術滿足遊客「淋櫻花雨」的願望，以減少搖樹等不文明行為發生。

武大防“櫻花劫”再出新招！網友腦洞大開…
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據了解，去年，武漢大學官方微博同時開通「不文明行為曝光台」。從2018年3月15日至25日，武漢大學已曝光十次遊客攀爬樹木、按壓樹枝等不文明行為。

2015年，一男子爬到櫻花樹上拍照；2014年，一棵三米多高的櫻花樹的樹枝慘遭人為折斷。遊客的這些舉動，被同學們稱之為「櫻花劫」。

今年武大的櫻花開花較晚，但是之前有人在該校櫻花大道看到，雖然櫻花只是零星綻放，但是已經遊人如織。

每年春天，武漢大學校園內綻放的櫻花吸引海內遊客前來，高峰時創下一天接待20萬人次的紀錄。遊客潮一度讓武大變得擁擠不堪，教學生活秩序受到影響。

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