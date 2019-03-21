嫦娥四號探月工程團隊 獲影響世界華人大獎

2019-03-21 12:39 世界日報 北京21日電



因在航太探月科技領域作出的卓越貢獻，華人盛典組委會20日公布嫦娥四號探月工程團隊獲得「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」大獎。

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「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」由鳳凰衛視及鳳凰網發起，連同中國新聞社、美國世界日報、亞洲週刊、南方都市報、旺旺中時集團及新浪、網易、澎湃新聞等20餘家海內外具影響力的華語媒體共同主辦。

自上世紀50年代開始，世界各國陸續向月球發射了110多次探測器，而著陸探測大概不到20次，都是在月球正面，從沒有在月球背面著陸的。在很長一段時間裡，「到月球背面去」被視作是「不可能完成的任務」。

直到2018年12月8日，在中國西昌衛星發射中心，嫦娥四號探測器由長征三號乙運載火箭發射，目的地正是月球永遠背對地球的那一面。

2019年1月3日，在月球背面南極—艾特肯盆地馮·卡門撞擊坑的預選著陸區，嫦娥四號成功著陸，實現了人類探測器首次在月球背面軟著陸，同時也意味著中國成了世界上首個在月背實施軟著陸的國家。

隨後，「玉兔二號」巡視器開始工作，由多個國家和國際組織參與的科學探測任務也陸續展開。2019年1月11日，嫦娥四號著陸器與玉兔二號巡視器完成了兩器互拍，圖像傳回地球，實現了工程既定目標。可以說，嫦娥四號探月工程的成功，在人類歷史上首次實現了航天器在月球背面軟著陸和巡視勘察，首次實現了地球與月球背面的測控通信，在月球背面留下了世界探月史上的第一行足跡。