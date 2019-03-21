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八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

吃貨視為珍饈 臭屁蟲竟成土豪下酒菜

2019-03-21 11:05聯合報 記者李仲維╱即時報導

「椒鹽臭屁蟲最好吃了，特別是用來做下酒菜，又香又脆」，臭屁蟲近來成為廣東東莞吃貨追捧的美食，最高還賣到人民幣450元一斤。

微信公眾號廣州日報披露，廣東東莞的荔枝樹和龍眼樹近日都相繼開花，眼下正是果樹抽出花穗的時候，一種被當地人稱臭屁蟲（學名荔枝蝽）的害蟲也隨之而來，臭屁蟲專門吸食花穗和嫩芽為養分，破壞花穗導致果樹無法收成。

雖然是害蟲，但也是不少東莞吃貨眼中的名貴美味。一般市面上賣到人民幣300元一斤，今年因天氣等原因造成荔枝樹開花減少，荔枝蝽賣到450元一斤不等的天價。

當地果農戴東年種植的果樹目前正相繼開花，在施打農藥之前，他打算先在樹上捉一些臭屁蟲，給朋友當下酒菜。他說，有人將這種蟲子做成椒鹽的，有人則會用來煲湯，聽說有補腎壯陽的功效。

臭屁蟲的背部是黃褐色，腹部上有一層白色的粉狀，成蟲比大拇指頭略小一點。戴東年快速用手一抓，迅速將兩隻蟲收入袋中，「這個時候是臭屁蟲的交配期，一捉基本都是兩隻的。」

戴東年說，今年荔枝花開得少，所以臭屁蟲也相對少了一些。

另外也有果農說，今年沒想到大部分荔枝都沒開花，沒花自然也不會有臭屁蟲。今年荔枝蝽的價格大約在人民幣300元至450元一斤，價格比往年略高。

在料理方法上，當地人說，臭屁蟲尿液有毒，要去掉，先燒一鍋約40至45度的溫水，將臭屁蟲倒入讓其排尿，大約三十分鐘後，等尿液排盡將蟲子燙死後，還要用牙刷慢慢刷乾淨腹部的白色粉末，去掉翅膀和尾部再倒入油鍋，慢火翻炒幾分鐘，臭屁蟲就可以食用了。

既然臭屁蟲這麼值錢，有沒有人專門養來賣？戴東年說，不會有人專門養殖，這種蟲子畢竟小眾，普通人吃不慣。有果農表示，一些吃貨之所以熱衷吃這個，是因為民間一直有荔枝蝽能滋陰補腎的功效，據說小孩子拉夜尿吃這個最合適了。

椒鹽臭屁蟲被廣東東莞當地人視為美食。圖/微信公眾號廣州日報
椒鹽臭屁蟲被廣東東莞當地人視為美食。圖/微信公眾號廣州日報
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荔枝蝽俗稱臭屁蟲，民間傳聞有補腎壯陽的功效。圖/微信公眾號廣州日報
荔枝蝽俗稱臭屁蟲，民間傳聞有補腎壯陽的功效。圖/微信公眾號廣州日報
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