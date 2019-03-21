李兆基將退休 香港「四大家族」二代全部完成接班

2019-03-21 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



香港龍頭地產商恒基兆業地產20日晚間發布公告稱，李兆基因年事已高，正考慮退任主席及總經理一職，但留任公司董事。他同時向董事局建議，由兩個兒子李家傑及李家誠出任聯席主席及總經理。

財新網報導，這意味香港「四大家族」最後一個富豪退休，四大家族第二代全部完成接班。

李兆基同時宣布，考慮在股東周年大會後卸任中華煤氣主席職務，改由李家傑和李家誠出任聯席主席，以及考慮辭任恒基發展董事。三家公司均將於5月28日舉行股東周年大會。恒基兆業發展、香港中華煤氣都是恒地的附屬公司。

李兆基是恒基地產創辦人，人稱「四叔」，他除了做生意的功夫了得，建立起逾千億元的上市王國外，個人在投資股票上也有不少斬獲，2004年他以私人資金成立「兆基財經企業」，投資香港或海外市場股票，當中他特別熱衷於投資新股市場。

提及賺錢之道，李兆基的格言是「聚散之道」，認為「搵錢要成功，使錢要成功」。意思是要多做公益事業，出錢、出力、出計劃，才能達到「使錢成功」。在2017年11月，恒生指數突破3萬點，李兆基隨即兌現承諾，每年捐港幣10億元給慈善團體。

李兆基在個人網頁指出，他曾捐給大陸3家大學共6億元人民幣，也捐贈香港9家大學，合共超過10億元。另外又設多個獎學金，並資助中港及海外多家學校擴建校園、改良設施。

以往華資家族創辦人退休，都會選擇其中一個兒子接任集團主席，如今李兆基破格同時委任兩子當聯席主席，香港明報引述大承諮詢首席執行長何華真分析，李交棒予兩人，無論職銜及運作模式均意義不大，原因是「四叔」仍在集團擔任執行董事，情況有如「太上皇」。

鼎展金融研究部高級分析師劉宇亮稱，連同恒地，香港地產界四大家族都先後交棒（長實、新地、新世界），雖然首次有華資家族同時委任第二代做聯席主席及總經理，但在第一代退位前已清楚分配工作，李家傑負責大陸業務，李家誠負責香港業務，因此不擔心分工有問題。