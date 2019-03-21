陸大潤發加強新零售服務 淘鮮達服務範圍擴至5公里

2019-03-21 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸大潤發門市的淘鮮達服務範圍，將從3公里擴展至5公里，門市附近更多的消費者只需打開手機淘寶的「淘鮮達」下單，就可享受快速而便捷的送貨到家服務。

這是繼去年天貓雙11全球狂歡節前，所有大潤發門店接入淘鮮達後的又一重要升級。

淘鮮達是阿里巴巴的天貓超市事業群旗下業務，為傳統的大賣場提供線上線下整合的解決方案，通過數位化經營協助提高效率，這次大潤發門市的淘鮮達服務範圍擴展後，3公里內配送時間仍是1小時達，同時消費者可選1小時以上的其他時間段；3至5公里範圍，消費者可自由選擇1.5小時或之後時間送達。

去年3月，位於上海和蘇州的兩家大潤發門店率先試點接入淘鮮達，3個月後，大潤發宣布完成升級造的100家門市全面參與天貓年中大促活動，天貓雙11全球狂歡節前，所有大潤發門市均接入淘鮮達。

目前大潤發在全大陸共有400多家門市，覆蓋160個城市，包括上海、杭州、廣州、深圳、哈爾濱、長沙、南京、鄭州等一線和省會城市，也包括南通、鹽城、東莞、佛山等大量三、四線城市。

淘鮮達為大潤發帶來更多線上流量，而大潤發就為淘鮮達帶來更多產品種類。目前每家大潤發門市可為淘鮮達業務提供1.3萬到1.5萬個品項，產品主要涵蓋生鮮食品及快速消費品。

而服務範圍從3公里擴至5公里，將進一步提升大潤發門市對年輕用戶群的覆蓋，同時帶給門店更為可觀的線上訂單量，提高門市效率。

透過淘鮮達對實體店的數位化改造，大潤發將實現會員系統、支付、庫存、營銷、物流及供應鏈一體化，而數位化改造也有助於更了解客戶喜好，為將來的個性化和精準營銷搭建基礎。