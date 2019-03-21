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陸大潤發加強新零售服務 淘鮮達服務範圍擴至5公里

2019-03-21 09:06聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸大潤發門市的淘鮮達服務範圍，將從3公里擴展至5公里，門市附近更多的消費者只需打開手機淘寶的「淘鮮達」下單，就可享受快速而便捷的送貨到家服務。

這是繼去年天貓雙11全球狂歡節前，所有大潤發門店接入淘鮮達後的又一重要升級。

淘鮮達是阿里巴巴的天貓超市事業群旗下業務，為傳統的大賣場提供線上線下整合的解決方案，通過數位化經營協助提高效率，這次大潤發門市的淘鮮達服務範圍擴展後，3公里內配送時間仍是1小時達，同時消費者可選1小時以上的其他時間段；3至5公里範圍，消費者可自由選擇1.5小時或之後時間送達。

去年3月，位於上海和蘇州的兩家大潤發門店率先試點接入淘鮮達，3個月後，大潤發宣布完成升級造的100家門市全面參與天貓年中大促活動，天貓雙11全球狂歡節前，所有大潤發門市均接入淘鮮達。

目前大潤發在全大陸共有400多家門市，覆蓋160個城市，包括上海、杭州、廣州、深圳、哈爾濱、長沙、南京、鄭州等一線和省會城市，也包括南通、鹽城、東莞、佛山等大量三、四線城市。

淘鮮達為大潤發帶來更多線上流量，而大潤發就為淘鮮達帶來更多產品種類。目前每家大潤發門市可為淘鮮達業務提供1.3萬到1.5萬個品項，產品主要涵蓋生鮮食品及快速消費品。

而服務範圍從3公里擴至5公里，將進一步提升大潤發門市對年輕用戶群的覆蓋，同時帶給門店更為可觀的線上訂單量，提高門市效率。

透過淘鮮達對實體店的數位化改造，大潤發將實現會員系統、支付、庫存、營銷、物流及供應鏈一體化，而數位化改造也有助於更了解客戶喜好，為將來的個性化和精準營銷搭建基礎。

阿里巴巴於2017年入股高鑫零售，高鑫零售旗下「大潤發」（RT-Mart）及「歐尚」（Auchan）品牌的大賣場門市，覆蓋全中國大陸數十個省市及自治區，大潤發自去年起借鏡阿里巴巴旗下盒馬鮮生及淘鮮達等的新零售模式及經驗，改造多家門市，為周邊3公里範圍的用戶提供1小時達的服務。

大陸大潤發門市的淘鮮達服務範圍，將從3公里擴展至5公里。圖/阿里巴巴提供
大陸大潤發門市的淘鮮達服務範圍，將從3公里擴展至5公里。圖/阿里巴巴提供
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