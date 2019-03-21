金飛燕兩岸微電影大賽 開跑

2019-03-21 02:11 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北-武漢報導



為進一步促進海峽兩岸微電影愛好者溝通交流，由湖北省台辦主辦的「金飛燕」第六屆海峽兩岸微電影微視頻大賽作品徵集活動，正式啟動。

今年「金飛燕」大賽的宗旨，是以微電影創作為媒介，為海峽兩岸青年學子提供學習交流的平台。大賽主題是「共用.融合」，主要活動包括微視頻與微電影作品徵集和展映，獲獎作品頒獎，兩岸青年就微電影的學習、創作進行交流等。

今年的活動由海峽兩岸微電影微視頻大賽作品徵集、頒獎典禮、海峽兩岸微電影高峰論壇三部分組成，頒獎典禮和高峰論壇，擬於今年9月在台灣舉行。

微電影微視頻大賽面向兩岸參賽者徵集自2018年10月15日至2019年8月15日期間內創作的微電影、微視頻作品。

微電影高峰論壇主題為「新時代微電影的走向與選擇」，將邀請兩岸微電影界知名專家、學者圍繞主題，分析探討新形勢下微電影、微視頻的媒介特性、發展方向、新媒體人的時代責任和新時代微電影在兩岸融合發展中的作用等方面進行研討。

主辦單位將邀請有關專家，組成評審委員會，從徵集到的作品中評選30部入圍作品，再從30部入圍作品中評出「金飛燕獎」作品1部、「銀飛燕獎」作品2部、「銅飛燕」作品3部。此外，設置6個單項獎，分別為：最佳男主角、最佳女主角、最佳音效獎、最佳導演獎、最佳攝影獎、最具創新獎（微視頻）。

參賽的微視頻作品，必須在影片最前面加上片頭，微視頻片頭自定，作品時長為15秒以內（如果是抖音類型作品，拍攝帳號必須與報名帳號相一致），短視頻作品時間為1－5分鐘，微電影作品時長為5－20分鐘，格式為AVI、MPG、MP4。報名表以及參賽作品請發至：jingfeiyan2014@126.com。

第六屆海峽兩岸微電影大賽暨高峰論壇組委會辦公室聯繫電話為：027-87820295。