滬破獲假冒商標註冊案 涉案金額達一億餘元

2019-03-21 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海青浦警方20日破獲一起特大假冒註册商標案，查獲仿冒知名品牌包袋、服飾、鞋子、配件等4000餘件，涉案金額達1億餘元（人民幣，下同）；仿冒品涉及多個國際知名奢侈品牌，嫌犯以200元人民幣成本，仿冒均價在8000元以上的正品銷往大陸各地。

中新社報導，LV、LOEWE、CELINE……這些世界知名奢侈品牌，都在某微商的「朋友圈」裡銷售，而且價格大大低於專櫃售價。上海市公安局青浦分局經查發現，該微信帳號實際使用者為居住在上海的安某與其妻子酈某，二人在微信、淘寶平台涉嫌銷售假冒註册商標的商品。

專案組進一步發現其與位於廣東省東莞市的吳某有大量網上轉帳交易和快遞寄送紀錄。警方還發現吳某與廣東中山、江蘇南通及上海等地的多個下家有大量資金和快遞往來。由此確定一個以吳某為首藏匿於東莞市的製、售假團夥浮出水面。

2019年1月初，專案組開展偵查，逐步查明了以吳某為首的32名成員的製、售假團夥內部結構。

查獲製假生產線2條、製假設備18台，繳獲仿冒知名品牌包袋、服飾、鞋子、配件等4000餘件。

青浦警方稱，該犯罪團夥通過購買真品包袋後進行拆解研製，再按同比例、同原料進行加工仿製。

這些單件成本僅200元人民幣左右的假名牌，被假貨生產商按大小、款式，以300元至1000元不等的價格批發給代理商。隨後，代理商再以1500元至2000元的價格銷售給顧客。