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大陸首次「四維航跡」試飛成功 可達智能化管理

2019-03-20 22:08聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

今日凌晨，一架具備四維航跡飛行管理能力的民航A320試驗飛機，在天津濱海機場至廣州白雲機場的往返航路上，完成了中國首次四維航跡精細化管制新技術的試驗飛行。中國成為繼歐洲之後全球第二個成功開展此項試驗飛行的國家。業內人士指出，引入四維航跡後，空中交通的總體可預測性和，效率以及飛行的安全性都將有所提高。目前，國際民航組織已將基於四維航跡的運行作為下一代空中航行系統的核心運行理念。

據中國民航網經過5個小時、約3800公里的飛行，試驗飛行飛機於5時36分安全降落在天津濱海國際機場，標誌著中國民航首次四維航跡試驗飛圓滿成功。

四維航跡是指一種全新的空管技術，通過傳統的三維空間(經度、緯度和高度)+第四維(時間)來確定航空器航跡，並考慮重量、高度、速度等飛行參數，得到實時、精準且連續的四維航跡信息。今年初，中國民用航空局在全國民航工作會議中明確提出，要加快新技術推廣應用，其中就包括推進4DT等新的空管運行模式應用。

與傳統管制員對空話音管制方式不同，四維航跡精細化管制利用數據鏈通信技術實現空地一體化管制，即地面空管自動化系統的「大腦」與飛機飛行管理系統的「大腦」直接通過數字化指令信息進行實時交互，實現對飛行全階段航跡的精確智能管理,，通過空地系統的高度集成，可有效降低管制員、飛行員的工作負荷，避免管制指揮的「錯忘漏」，提高管制安全保障水平。

據了解，空中巴士公司於2012年在歐洲進行了全球首次四維航跡試驗飛行。中國於2015年開始涉足該領域。

對於中國首次進行四維航跡飛行試驗，全程跟機調度指揮的中國民航局總飛行師萬向東指出，四維航跡精細化管制，強調對航班滑行、起飛、爬升、巡航、進近、著陸等全階段四維航跡的精細化控制。管制部門與機組、航空公司等多方基於實時共享的四維航跡信息進行協同決策，在水平航路、垂直高度層的三維空間管制指揮的基礎上，賦予飛行航路點上的「可控到達時間」，實現飛行過程的「定點、定時」的精準可控到達。

「引入四維航跡管制後，管制指揮的時間分辨率將大大提高，由原來分鐘、甚至十分鐘級的管制運行控制，提高到10秒級別，時空間資源的使用效率將大幅提高。」萬向東說。

業內專家指出，空中交通的繁忙程度正在呈指數級增長，為應對這一挑戰，國際民航組織將基於四維航跡的運行(TBO)作為下一代空中航行系統的核心運行理念。四維航跡不僅有助於提高空中交通的總體可預測性和效率，飛行的安全性也將有所提高。

中共民航總局用用A320試驗飛機，完成了中國首次四維航跡精細化管制新技術的試驗飛...
中共民航總局用用A320試驗飛機，完成了中國首次四維航跡精細化管制新技術的試驗飛行。 騰訊微信照片
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