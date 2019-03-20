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中國對馬的利用始於3400年前 隋唐時期傳至日本

2019-03-20 21:42聯合報 記者陳言喬╱即時報導

日本考古學者菊地大樹20日在北京說，中國古代對馬的利用開始於3400年前的商王朝，成熟於周王朝，其後在被歷代王朝承繼的過程中，建立了嚴格且穩定的馬匹生產體制，並進一步擴大到東亞以及更遠的地域，在隋唐時代(約1400年前)傳到古代日本。

中新社報導，中國社會科學院考古研究所20日舉行2019年度考古學研究系列學術講座，該所訪問學者、專業研究領域為東亞考古學和動物考古學的菊地大樹以「中國古代王朝和馬」為題用中文演講。

他說，古代中國六畜的牛、馬、羊、豕（豬）、狗、雞中，馬的馴化最晚，大概從公元前14世紀的商王朝晚期開始，而家馬的開始利用，與軍事、權力、祭祀和交易有關，並使得大型家畜的作用開始成為社會和經濟制度的核心。從大規模的車馬埋葬，出土兵馬俑以及古籍或出土文字資料可以看出，馬在中國古代王朝祭祀活動中地位牢固，中國各地考古遺址出土的馬牲就是一個例證。　　

菊地大樹從中國古籍和出土文字資料來復原當時的馬匹生產體制，並通過對遺址出土的馬骨進行動物考古學和同位素化學分析相結合的實踐考證，推測當時飼養管理的實際情況。　　

分析研究結果表明，中國古代養馬體制有成熟的組織，分別由不同官職執掌不同分工，飼養管理參照馬的季節性繁殖規律。這種熟知馬匹生態的飼養管理體制最早可追溯到西周中期，戰國時期秦國對馬的飼養技術已經非常成熟，《周禮》、《禮記》等古籍以及《睡虎地秦簡》的秦律中，都記錄有有關馬匹生產的各種官職和法律，可見已建立秦王朝繼承的基礎。

秦漢王朝之後，馬匹生產還有可能在餌食規定附加豆科飼料，並在隋唐時代隨馬匹生產體制進一步擴大到東亞及更遠地域的過程中，將包含馬匹生產在內的農業技術一起傳到古代日本。　　

菊地大樹表示，中國古代馬的研究對於理解東亞馬文化的成立和發展非常重要，他們將通過對中國古代馬進行科技考古分析的合作研究，來提高雙方對出土馬骨分析研究的經驗和技術，並以此闡明中國古代馬譜系、養馬技術形成過程和向東亞擴散情況。

中國對馬的利用始於3400年前的商王朝，圖為新疆塔什庫爾幹塔吉克自治縣群眾最近舉...
中國對馬的利用始於3400年前的商王朝，圖為新疆塔什庫爾幹塔吉克自治縣群眾最近舉行的速度賽馬等多項傳統體育活動。 新華社
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