大陸要為全國10多萬旅遊廁所衛星定位 方便遊客如廁

2019-03-20 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



為讓觀光客能在旅遊途中更快、更方便找到廁所，大陸正在探索開發覆蓋全國的旅遊廁所電子地圖，方便遊客如廁。

大陸國家旅遊局局長李金早三年多前曾說，作為年接待遊客超過37億人次的旅遊大國，旅遊廁所問題不是小事，是遊客的共同呼聲，是事關民生的大事。

大陸文化和旅遊部副部長張旭19日在上海參加公共文化產品供給側改革現場經驗交流會時透露，文旅部正在委託百度公司開發旅遊廁所電子地圖，並提供搜索、導航及評價反饋等服務，為各地遊客、市民提供更便利的如廁服務。

新華社報導，文旅部初步計畫今年6月底前，將2018年底以前建成的旅遊廁所在百度地圖客戶端上進行標注，目前第一期已有2萬座旅遊廁所正式上線，實現了精準定位。

不過，數據也顯示，百度公司對全國旅遊廁所管理系統中約11萬座廁所進行對比分析，至少有40%的信息存在定位不準確以及廁所情況、外觀照片等信息不全等問題。

文化和旅遊部要求，各地應安排專人負責旅遊廁所電子地圖上線相關工作，做好已建成的旅遊廁所信息核實、修改和完善，補拍、上傳清晰的外觀照片，按時完成旅遊廁所電子地圖上線工作。