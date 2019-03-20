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課業重加睡前玩手機 中國青少年8成睡眠不足

2019-03-20 19:23中央社 台北20日電

3月21日世界睡眠日前夕，中國睡眠研究會發布「2019中國青少年兒童睡眠指數白皮書」顯示，逾8成中國青少年每天睡不滿8小時，除了課業壓力，睡前使用3C產品與上網是重要原因。

「白皮書」以中國31個省市自治區近7萬人為樣本，調查兒童青少年的睡眠狀況。6到17歲青少年與兒童裡，睡眠不足8小時的比率為62.9%；其中，6到12歲的兒童中有32.2%睡眠不足8小時，13到17歲青少年的比例則高達81.2%。

調查還顯示，56%的青少年兒童是「起床困難戶」。除習慣賴床，起床後能一身輕鬆、精力充沛者僅占18%；睡眠研究會副理事長高雪梅指出，中國青少年兒童普遍睡眠不足。

課業壓力繁重是影響孩子睡眠的第一因素，占比67.3%，其次是電視、手機、電腦等3C藍光產品，占27.1%。此外，噪音、聲光、空氣等睡眠環境因素，以及家長的睡眠狀況，也會對孩子睡眠造成影響。

「白皮書」指出，睡眠狀況較差的青少年兒童，有41.9%睡前會接觸電視、手機和電腦；而睡眠狀況優的青少年兒童僅有7.4%的人，會在睡前接觸電子產品，其中34.2%的人選擇看書學習。

中國醫師協會睡眠醫學專業委員會此前發佈「2018中國睡眠指數」報告顯示，對「90後」（1990年後出生）而言，手機等電子產品是影響睡眠品質的最大元兇，57.7%的「90後」睡覺前都在玩手機，且36.8%的人睡前玩手機超過50分鐘。

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