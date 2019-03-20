親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

PWC報告 「京滬港穗深」是大陸最發達城市

2019-03-20 18:59聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中國發展研究基金會與普華永道（PWC，台灣譯資誠）20日聯合發布「機遇之城2019」報告，北京上海香港、廣州和深圳位列綜合排名前五位，構成中國最發達城市，共同推動京津冀、長三角和粵港澳城市群協同發展。

中新社報導，「機遇之城2019」從智力資本和創新、技術成熟度等10個維度50個變量對38座中國行政與經濟中心城市進行考察。今年，香港和澳門首次納入觀察範圍（按，台灣城市並未納入評比）。

報告顯示，杭州、成都、武漢、廈門、南京位列綜合排名第6至10位。

報告指出，北京和上海是中國的特大城市，香港的規模體量雖遠小於北京和上海，但由於其國際主要金融中心的地位和市場經濟的發達程度，位列第三。廣州、深圳在總積分上幾乎不分伯仲，排在第四、五位。

從維度積分來看，北京在「智力資本和創新」和「經濟影響力」兩項排名最高，上海在「區域重要城市」排名最高，香港在「宜商環境」和「健康、安全與治安」兩項中奪得頭籌，深圳和廣州分列「技術成熟度」維度第一、二名。　　

普華永道中國戰略諮詢部合夥人金軍指出，京滬港穗深這五座城市在改革開放的歷史階段都發揮了各自優勢，作為京津冀、長三角、粵港澳大灣區的核心城市，它們將引領三大城市群的協同發展。

普華永道中國廣州主管合夥人何國輝表示，粵港澳具有建設國際一流灣區和世界級城市群的良好基礎條件，未來在香港、廣州、深圳三大核心城市的帶動下，發展潛力無限。　

PWC調查報告，北京為中國最發達城市。圖為北京新開發的智能巡防機器人「梅寶」在豐...
PWC調查報告，北京為中國最發達城市。圖為北京新開發的智能巡防機器人「梅寶」在豐台區梅園社區街道巡邏。(新華社)
分享

香港北京上海
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

時隔5年 黃山最高峰蓮花峰重新開放

2019-03-20 18:30

真離譜！外賣送餐後 送餐員在樓梯間小便

2019-03-20 15:34

「美國機師」稱送大堆禮品 已婚婦付逾33萬仍收不到 覺受騙追討

2019-03-20 15:11

又是未成年弒母！媽發怒疑摔死寵物狗 13歲兒砍死她

2019-03-20 14:57

夫被拋屍鐵軌？婦凍遺體「追兇」12年 2次被勞改…不悔

2019-03-20 14:57

中國複製警犬 培訓時間從5年大砍剩10個月

2019-03-20 14:55

何志平遭美檢求刑5年 胡慧中要他勿放棄

2019-03-20 14:04

26歲「香港飛魚」杜敬謙 佛州受訓猝逝

2019-03-20 14:03

全球最貴信鴿 中國買家954萬天價購入

2019-03-20 12:48

紅色旅遊變調！遭私人收費 抗日將軍墓變高價景區

2019-03-20 12:48

霸國有林削山挖湖 黑龍江富豪建豪宅堪比紅樓夢「榮國府」

2019-03-20 12:46

一名小小長沙交警 7年竟能斂財4200萬 秒殺上市公司高管

2019-03-20 12:44

港鐵車頭扶正 出軌段恢復通車

2019-03-20 12:41

最貴基建！「明日大嶼」估燒6240億 香港每人扛8.3萬元

2019-03-20 12:40

非洲豬瘟仍有疫情 中共農業部：已發生113起

2019-03-20 11:06

公布通緝犯卻用兒童時期嫩照 陸警道歉了

2019-03-20 10:08

山東前副省長貪汙「騙書畫」 判監14年

2019-03-20 10:06

四川羊肚菌種植 可望推廣亞塞拜然

2019-03-20 09:29

大陸公民通關 大型口岸縮短10分鐘

2019-03-20 02:05

華東「第三通道」 廬銅鐵路開通

2019-03-20 02:05

大陸結婚率7％近年最低 女性不婚增多

2019-03-20 02:05

江西鄱陽湖環資法庭 揭牌

2019-03-20 02:05

北京綠化 新增造林25萬畝

2019-03-20 02:05

旅遊串連 粵港澳打造休閒灣區

2019-03-20 02:05

首屆閩台食安論壇 兩岸多項對接

2019-03-20 02:05

東興-越南 北侖河二橋啟用

2019-03-20 02:04

大陸看電影人數 去年創新高

2019-03-19 23:58

港留學生投稿日本《JUMP》漫畫雜誌 畫風被網友推爆

2019-03-19 22:35

大陸21省份 非洲豬瘟疫情解除封鎖

2019-03-19 21:26

陸警公布通緝犯兒童時期照片 稱他五官不會變

2019-03-19 20:09

5年抓1.3萬人！中國發布新疆白皮書：依法鎮壓

2019-03-19 19:08

中國首座跨地震斷層橋梁 海南「海文大橋」通車

2019-03-19 19:07

緊抓意識形態 習近平：思想政治課從娃娃抓起

2019-03-19 19:04

回應港鐵撞車事故 港特首：港鐵責無旁貸

2019-03-19 18:33

影／陸老農秀愛犬 「犬中之王」發狠能咬死藏獒

2019-03-19 17:51

無腿勇士登珠峰 夏伯渝獲「影響世界華人盛典」大獎

2019-03-19 17:43

狂！越南女子身纏11億元闖關大陸 遭安檢神器識破

2019-03-19 16:20

港媒：中國近三分之一城市人口萎縮

2019-03-19 16:06

佔山為王 仿榮國府 黑龍江富豪建「曹園」

2019-03-19 15:56
看更多

熱門文章

大陸近千座城鎮出現萎縮 未來恐現「鐵銹帶」荒涼景象

2019-03-19 19:58

化這種妝被禁搭地鐵 女大生：我犯了哪條罪

2019-03-20 11:00

陸警公布通緝犯兒童時期照片 稱他五官不會變

2019-03-19 20:09

人民日報：民進黨人封殺陸劇 自己卻偷偷看

2019-03-19 19:12

新華社也撿到槍？連罵小英3天「許給台灣什麼未來？」

2019-03-20 11:27

因暗黑系妝容被地鐵拒載 陸爆發「哥德式」抗議潮

2019-03-19 20:13

中共空軍推動「士官隊伍」成作戰主力

2019-03-19 19:55

陸媒：美國用「切香腸」方式提升美台關係

2019-03-19 21:02

大陸21省份 非洲豬瘟疫情解除封鎖

2019-03-19 21:26

胡春華職務 出現新變動

2019-03-20 10:25

兩大反對勢力 陸學者：「台獨」和「既反台獨又反共」

2019-03-20 10:43

港媒問選總統 韓國瑜未否定：未來再看吧！

2019-03-20 11:58

一國兩制…港人信心跌到新低

2019-03-20 00:06

接受港媒專訪 韓國瑜沒否定選總統

2019-03-20 10:38

Mister Donut甜甜圈驚傳退出大陸市場

2019-03-20 16:04

港留學生投稿日本《JUMP》漫畫雜誌 畫風被網友推爆

2019-03-19 22:35

一名小小長沙交警 7年竟能斂財4200萬 秒殺上市公司高管

2019-03-20 12:44

陳明通評大陸對台政策 「時間到了就夾起來配」

2019-03-19 23:57

凌友詩在中國沒機會申訴？律師打臉陳宗彥「多念點書」

2019-03-20 15:06

26歲「香港飛魚」杜敬謙 佛州受訓猝逝

2019-03-20 14:03

習明訪義 若不見教宗對方濟各將是打擊

2019-03-20 10:55

小米報喜 去年賺進400億

2019-03-19 23:59

中國複製警犬 培訓時間從5年大砍剩10個月

2019-03-20 14:55

公布通緝犯卻用兒童時期嫩照 陸警道歉了

2019-03-20 10:08

中國首座跨地震斷層橋梁 海南「海文大橋」通車

2019-03-19 19:07

最貴基建！「明日大嶼」估燒6240億 香港每人扛8.3萬元

2019-03-20 12:40

雷軍：小米9缺貨非玩飢餓行銷 紅米將成獨立品牌

2019-03-20 15:07

孟宏偉妻指 有港商想誘她離開法國

2019-03-20 09:43

真離譜！外賣送餐後 送餐員在樓梯間小便

2019-03-20 15:34

中歐峰會 聚焦市場開放

2019-03-19 23:06

華東「第三通道」 廬銅鐵路開通

2019-03-20 02:05

大陸公民通關 大型口岸縮短10分鐘

2019-03-20 02:05

非洲豬瘟仍有疫情 中共農業部：已發生113起

2019-03-20 11:06

前2月陸資來台減91% 台資對陸增64%

2019-03-20 13:50

搶話語權…中國網軍疑入侵美Reddit網路論壇

2019-03-19 19:03

全球最貴信鴿 中國買家954萬天價購入

2019-03-20 12:48

共享單車押金 中國新規：申請當天退還

2019-03-19 22:48

大陸結婚率7％近年最低 女性不婚增多

2019-03-20 02:05

「美國機師」稱送大堆禮品 已婚婦付逾33萬仍收不到 覺受騙追討

2019-03-20 15:11

港生活費冠全球 都是樓價高、匯率掛鉤美元惹的禍

2019-03-20 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top