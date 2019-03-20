PWC報告 「京滬港穗深」是大陸最發達城市

2019-03-20 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



中國發展研究基金會與普華永道（PWC，台灣譯資誠）20日聯合發布「機遇之城2019」報告，北京、上海、香港、廣州和深圳位列綜合排名前五位，構成中國最發達城市，共同推動京津冀、長三角和粵港澳城市群協同發展。

中新社報導，「機遇之城2019」從智力資本和創新、技術成熟度等10個維度50個變量對38座中國行政與經濟中心城市進行考察。今年，香港和澳門首次納入觀察範圍（按，台灣城市並未納入評比）。

報告顯示，杭州、成都、武漢、廈門、南京位列綜合排名第6至10位。

報告指出，北京和上海是中國的特大城市，香港的規模體量雖遠小於北京和上海，但由於其國際主要金融中心的地位和市場經濟的發達程度，位列第三。廣州、深圳在總積分上幾乎不分伯仲，排在第四、五位。

從維度積分來看，北京在「智力資本和創新」和「經濟影響力」兩項排名最高，上海在「區域重要城市」排名最高，香港在「宜商環境」和「健康、安全與治安」兩項中奪得頭籌，深圳和廣州分列「技術成熟度」維度第一、二名。

普華永道中國戰略諮詢部合夥人金軍指出，京滬港穗深這五座城市在改革開放的歷史階段都發揮了各自優勢，作為京津冀、長三角、粵港澳大灣區的核心城市，它們將引領三大城市群的協同發展。