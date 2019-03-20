時隔5年 黃山最高峰蓮花峰重新開放

2019-03-20 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



在封閉整修5年後，黃山最高峰蓮花峰已於3月20日重新開放迎客，另一處深受遊客和戶外探險愛好者青睞的黃山西海大峽谷也已結束冬季封閉維護，恢復開放。不過，天都峰進入輪休關閉期。

新華社報導，黃山風景區管理委員會表示，經過輪休的山峰植被恢復良好，黃山松生長旺盛，病蟲害減少，生態環境明顯改善。

蓮花峰位於黃山中部，海拔1864米，是黃山最高峰。蓮花峰峻峭高聳、氣勢雄偉。2013年12月1日起，蓮花峰進入冬季維護期，暫停對遊人開放，次年4月正式進入封閉輪休期。

黃山多年來實行山嶽風景區休養生息的制度。自1987年黃山對「疲勞」景點始信峰進行封閉，之後又對蓮花峰、天都峰、丹霞峰等景點實行封閉輪休，輔以人工措施，或植樹或種草，促進植被生長。

位於大陸中部安徽省的黃山是世界知名旅遊景點，山境總面積約1200平方公里，其中黃山風景區面積為160.6平方公里。黃山以奇松、怪石、雲海、溫泉、冬雪「五絕」景觀著稱於世，有千米以上高峰88座，「蓮花」「光明頂」「天都」三大主峰，海拔均逾1800米。

目前大陸從安徽合肥、上海、浙江杭州等地均已開通高速鐵路直抵黃山山腳下，車程均在2個小時左右，極大方便遊客前往。黃山風景區全年客流量可達3百多萬人次，每逢節假日單日經常高達5萬名遊客上山。