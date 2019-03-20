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夫被拋屍鐵軌？婦凍遺體「追兇」12年 2次被勞改…不悔

2019-03-20 14:57世界日報 北京20日電

黑龍江婦人李新雲12年前突接丈夫被火車撞死消息，憑藉蛛絲馬跡線索，堅信丈夫的死並非交通意外，並走上調查之路。她自學法醫學追查真相，丈夫的遺體也冰凍在殯儀館整整12年。其間，她數次被羈押，兩次被「勞教」，周遭親友都疏遠她，對此，她說「不後悔，只是有些對不起孩子。」

懷疑丈夫被打死拋屍，黑龍江女子冷凍丈夫遺體「追兇」12年
懷疑丈夫被打死拋屍，黑龍江女子冷凍丈夫遺體「追兇」12年
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封面新聞報導，2007年9月7日清晨，李新雲接獲丈夫呂強被火車輾死的消息。對於呂強的死，警方定性為交通事故。李新雲卻不接受，「有人告訴我，我丈夫是被當地一個張姓煤礦老闆及其弟弟打死的。死後，又被拋屍在鐵軌上。」「當時法醫也說，他身上有很多傷不是火車造成的。」李新雲說。

隨著雞西市警方2007年10月29日出具的交通事故鑑定書，以及黑龍江省公安廳刑事技術總隊於2008年2月21日出具鑑定書，認為「呂強符合生前被火車作用致多臟器破裂死亡。」李新雲仍不服氣，她堅持不給丈夫發喪，「遺體是會說話的，他的遺體已經是唯一的證據了，不能破壞。」

李新雲開始自學法醫學，在殯儀館，她拆開丈夫的衣服，對著遺體進行各種角度拍照，靠著自學的法醫知識，對照片上的傷口進行辨認，「我一直看一直看，越看越覺得不是交通事故。」

李新雲還多次前往北京尋找知名法醫，向對方詢求意見。李新雲並開始無休止的「信訪」。為此，李新雲先後被羈押6次，勞教兩次，限制人生自由共923天，這些遭遇，李新雲從未後悔，只是有些對不起兒子。

「他今年16歲，從4歲開始就一直受我的連累，但是他還一直支持我，經常跟我說，要幫爸爸找到真相。」李新雲說，每次她被限制人身自由，兒子也會一並被人帶走。同時，由於自己長期被羈押，兒子沒有母親，經常在學校被人欺負。

在很多人看來，僅僅4年夫妻生活，不值得李新雲浪費12年光陰。「無論娘家還是婆家，他們都不支持我這麼做，都覺得我該放棄。」隨後也越來越疏遠她。

曾有相關領導作出承諾，只要她不再「無理取鬧」，可以在賠償上多給一些。但她說：「我這麼多年，做這些事，不是為了錢，只是為了讓我丈夫能夠死個明明白白。」

李新北京黑龍江
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