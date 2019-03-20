又是未成年弒母！媽發怒疑摔死寵物狗 13歲兒砍死她

2019-03-20 14:57 世界日報 北京20日電



來源：YouTube

江蘇建湖縣一名13歲少年疑似長期不滿母親管教，持菜刀砍死母親逃跑，兩天後事件曝光。目前少年已被逮捕歸案，由於去年12月湖南才發生類似事件，讓網友紛紛表示，「該降低刑事年齡了」、「親媽都敢殺，還有什麼不敢的」、「未成年不是殺人的保護傘」。

母親摔死寵物狗 13歲資優生「菜刀狂砍」弒母！網求判刑：未成年不是保護傘 分享 facebook

綜合媒體報導，該名邵姓少年就讀初中、成績一般，父親常年在外打工較少回家，平常都是由母親管教。鄰居透露，「他家經濟條件不好，他經常因為錢的事情與母親吵架。16日當天起了爭執，他將母親殺死。兩天後，有人發現家門口有血才報的警。那位母親很瘦小，只有八、九十斤的樣子。」

據了解，邵男將母親砍死後、逃到小區附近一家24小時營業的連鎖餐廳，18日上午被警方抓捕；當時餐廳一名前台目睹全部過程，「那孩子沒說什麼就被帶走了。」她說，被帶走前，邵某並未刻意坐在角落，桌上是空的，身邊放著書包。餐廳負責人表示，「聽店員說，他要了一杯白開水，自己帶了餅乾。」

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附近商家透露，少年母親教育方式有些強勢，「那個男孩喜歡寵物，有點貪玩。他母親覺得他一天到晚都在玩（和寵物），一氣之下當他的面把寵物狗摔死了。」消息曝光後，網路上對案件眾說紛紜，有網友自稱當地人表示原因是因少年養狗不認真讀書，母親將狗摔死引發口角，也有人表示，少年愛打電動，又不滿母親一直碎念，才是衝突導火線。

中國現行《刑法》規定，完全負刑事責任年齡是16歲，相對負刑事責任年齡是14歲；未滿14歲不管實施何種危害社會的行為，都不負刑事責任；但中國類似的未成年人弒親案已非第一起，近105天就發生三起未成年人弒母，湖南益陽去年12月時，有一名12歲男童不滿母親管教抽菸，持菜刀狂砍對方20多刀，事後還將凶器丟掉，偽裝成母親出門；警方逮捕男童也無法拘留，男童獲釋後繼續就學。

如今江蘇也發生類似事件，不少網友表示，「該降低刑事年齡了」、「親媽都敢殺，還有什麼不敢的」、「現在的小孩好可怕」、「教育出了什麼問題」、「13歲沒辦法再被改造了，不要在他身上浪費社會資源」、「未成年不是殺人的保護傘」。