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26歲「香港飛魚」杜敬謙 佛州受訓猝逝

2019-03-20 14:03世界日報 香港20日電

擁有17項香港游泳紀錄的香港泳將杜敬謙，驚傳在美國受訓期間昏倒，送醫仍不治，26歲英年早逝，消息一出震驚香港體壇。前年與他拍檔在全運摘銀的中國著名泳手孫楊，昨亦在社交網撰文致哀。

17項紀錄保持人 香港「飛魚」美國受訓猝逝
17項紀錄保持人 香港「飛魚」美國受訓猝逝
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有「爆肌飛魚」之稱的杜敬謙主攻混合式，在香港出生，2歲移居澳洲，曾代表參加2010年青年奧運並拿下1金3銀2銅，2017年轉籍香港，擁有7項香港紀錄，另有10項香港短水道紀錄。

他今年1月飛往美國集訓與比賽，月初參賽時不見異狀，之後轉往佛州受訓，還曾上傳開心出遊照到社交平台，不料美國當地時間18日卻傳訓練期間暈倒，送醫後仍回天乏術噩耗。

17項紀錄保持人 香港「飛魚」美國受訓猝逝
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香港業餘游泳總會昨日發表聲明，對在美國訓練時猝死的香港游泳選手杜敬謙表示哀悼。香港體院也發表聲明，對杜敬謙的離世深表哀悼，同時指出他是17項香港游泳紀錄的保持者，認為他的離世是香港體育界的巨大損失。

現年26歲的杜敬謙1月初前往美國愛荷華州出戰當地的一個游泳系列賽，3天比賽期間共參加了3個項目，並未出現任何異樣，他隨後轉至佛羅里達州進行訓練。美國當地時間18日，杜敬謙在訓練期間突然暈倒，搶救後證實不治，暫未知是否與心臟病有關。

17項紀錄保持人 香港「飛魚」美國受訓猝逝
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蘋果日報報導，杜敬謙最為人津津樂道的，是他16歲時曾打破澳洲傳奇飛魚科比塵封多年的200米個人混合泳澳洲分齡紀錄（2分04秒31），2016年初在澳洲失落里約奧運資格後，加上不想再跟香港女友鄺嘉儀分隔兩地，決定回流香港。

坦言「愛情大過天」的杜敬謙，與鄺嘉儀相識於2015年，20106年開始交往，杜敬謙每次比賽，曾習泳的鄺嘉儀都在場邊加油，兩小口平時各有各忙，難得去年耶誕節一同赴澳洲探親兼旅遊，希望今年為爭取東京奧運前放鬆一次，沒想到卻成為杜敬謙最後一個假期。

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