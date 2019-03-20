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何志平遭美檢求刑5年 胡慧中要他勿放棄

2019-03-20 14:04世界日報 紐約報導

法官訂於25日後對前香港民政事務局長何志平涉賄賂聯合國外交官案宣布量刑結果，上周何志平辯護律師提交求情文件請求寬大處理，本周檢方向法官建議五年監禁和40萬美元罰款；此外「南華早報」報導指出，何志平在與朋友的電子郵件往來中，表示自己與華為首席財務官孟晚舟一樣成為美中貿易戰的代罪羊。

何志平自稱代罪羊　美檢求刑5年罰40萬美元
何志平自稱代罪羊　美檢求刑5年罰40萬美元
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檢方日前向紐約南區聯邦法院提交27頁量刑建議，要求法院忽略何志平方面提交的將其被關16個月算入服刑期內，指出他賄賂的行為理應得到「實質性懲罰」；紐約南區聯邦檢察官柏曼(Geoffrey S. Berman)表示，何志平在賄賂陰謀中擔任領軍人物，幫助中國華信能源有限公司(CEFC)獲得查德(Chad)和烏干達(Uganda)的石油資源，他認為雖然很難確定何志平帶來的損失，但由貪污帶來的損失是存在且持久的。

何志平的代表律師上周提交文件，指出何志平對自己此前的作為「極為後悔」，希望法官能用其16個月服刑抵銷刑期，早日獲得釋放；但檢方指出，通過何志平與妻子和朋友間的書信往來未看到他的懺悔，而只看到他將自己比作政治犧牲品。

何志平自稱代罪羊　美檢求刑5年罰40萬美元
何志平自稱代罪羊　美檢求刑5年罰40萬美元
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根據何志平去年12月被定罪後發送的郵件中，將自己與同月被捕的孟晚舟相對比，認為自己也是「恐中」情結的受害者，他說這股仇視中國的情緒將愈演愈烈，而他就是第一批犧牲品。

另外，在被定罪前何志平與妻子胡慧中的信件中，他說陪審團都承受著「無形的壓力」，「公正自在人心，每個人內心深處都知道這不是一個簡單的案件，有其他因素在控制著整個案件。」何志平並讓妻子轉告他們的女兒，「請告訴她她的父親是個誠實的人，我希望她不要以我為恥，而且要幫她勇敢面對外界的壓力。」

但檢方仍認為何志平的家人有足夠的資源，確保無論何志平被關在哪裡，他們都能前去看望。

何志平自稱代罪羊　美檢求刑5年罰40萬美元
何志平自稱代罪羊　美檢求刑5年罰40萬美元
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蘋果日報報導，控方提交三封電郵均於去年12月審訊前後發出，罕有地反映了何志平在獄中的心情。例如何志平在宣判前三日非常急於與胡慧中通話，多次叮囑她要準備好電話，又一再提醒她致電時間。翌日他再次電郵，指曾經致電但無人接聽，「今晚會再試，我只想與你說話和聽到你的聲音！」

據報導，何志平表示對審訊十分灰心，向胡慧中透露不單被囚環境惡劣，案件更是對他人格的侮辱，令他難以承受。胡慧中鼓勵何志平不要放棄，「只要我們仍能呼吸，我們仍有機會」。

紐約孟晚舟華信
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