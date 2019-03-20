一名小小長沙交警 7年竟能斂財4200萬 秒殺上市公司高管

2019-03-20 12:44 世界日報 北京20日電



湖南長沙市中院最近審理了一個案例在網路上「刷了屏」。一名處罰科交警利用給違章司機「銷分」，在7年時間內斂財4246萬元人民幣(約632萬美元)，平均每年逾600萬元，超過大多數上市公司高管年薪。

北京觀察-長沙一名處罰科交警靠消分七年斂財四千萬：一條違章至少一百 分享 facebook

據報導，長沙公安局交警支隊處罰教育科處罰中心肖姓交警，藉著替人處理違法紀錄收錢，7年斂財4200多萬元。長沙市檢察院的起訴書中，肖姓交警被指控涉嫌受賄罪和濫用職權罪。法庭上為這警察是否主動索賄，公訴人還與律師爭執不休。

聽上去這案件太普通了，這些年來中國強化交通執法，路上有無數的攝錄鏡頭，各種各樣的罰則鋪天蓋地，讓公安有辦法撈錢，其中一個財路就叫「銷分」；意思是現在交通違規處理是罰款同時扣取駕駛證的積分，分數扣到一定程度就要吊銷駕照。由於罰款要到銀行交，無法消除，但扣分則給警察一筆錢，就可在電腦中紀錄抹去。

有人說「銷分」這種事在中國，太普通了，這名長沙警察被逮捕已有點稀奇，案件還要引起那麼大的關注稱為奇案，原因何在？原來，按照起訴書，這名肖姓警察每處理一條違法紀錄，要收取100至250元，過去7年間他受賄金額為4246萬元。

這金額絕對是個神奇紀錄，按起訴書說的7年4200萬元，也就是說平均每年600萬元，去掉節假日，這位辛勤的警察平均每天入帳2萬多元；如按每天工作八小時計算，則也平均每小時入帳近3000元。

僅以這金額人們就議論紛紛，說一個警察一部電腦，其產出就高過中國好多上市公司，簡直是奇蹟。正因為是奇蹟，所以不相信肖姓警察是單獨作案，而懷疑是這家公安局集體作案，而由肖警一肩扛起，此罪又坐不了幾年牢，有人照料家人和未來，完全可能。