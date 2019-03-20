霸國有林削山挖湖 黑龍江富豪建豪宅堪比紅樓夢「榮國府」

2019-03-20 12:46 世界日報 北京20日電



黑龍江富豪在黑龍江省牡丹江市的張廣才嶺國有林區，毀林削山挖湖建造豪華私家莊園，卻沒有任何審批手續，更完全無視國土部門先後三次作出拆除並罰款的行政處罰。網友嘆道，就這樣占地為王，建了豪宅堪比「榮國府」、「寧國府」。

黑龍江富豪圈佔牡丹江國有林地 毀林削山挖湖建豪華私家莊園 分享 facebook

央廣「新聞縱橫」報導，這個私家莊園名為「曹園」，朱紅色的大門氣勢宏偉，兩側各擺放一頭石獅子，城樓上雕樑畫棟，正中間的鎏金牌匾題有「曹園」二字。城門兩側是兩米多高的圍牆，上面架著約一米高的鐵絲網，綿延有數公里。「曹園」內的建築群全是仿古樣式，圍牆一角還專門建設角樓，裝有監控，以防外人入內。據悉，「曹園」在當地被認為是個私人莊園。附近的多名護林工人、放牧農民等，都說從沒進去看過。

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爆料者張先生稱，該建築群由牡丹江市的私營企業家曹某投資建設。2004年，曹某以其配偶的名義，從中牧集團牡丹江軍馬場獲得該片國有林地的經營權，經營期限為70年，面積有近3000畝。從2005年開始，他把這塊林地全部用圍牆圈起來，開始大肆動工建設。過程中大量盜伐林木，「毀壞性開發」造成國有林地和生態遭到嚴重破壞。園內還設有狩獵場，不少野鹿、野豬等野生動物被捕殺。

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為了調整「風水」，曹某2013年在山腰築起蓄水大壩，利用山水造出一個面積約一平方公里的人工堰塞湖。大壩的設計、施工都沒經過經過論證和規畫，最初是土壩，蓄水越來越多，用水泥加固，現在大壩足有一公里長，水面上停放著遊船。如果一旦潰壩，後果不堪設想。

發現「曹園」竟以「黑龍江曹園文化投資有限公司」設有官方網站。網站「關於曹園」一欄介紹道，曹園位於黑龍江省牡丹江市的西北方，張廣才嶺的大森林中，距市區約十公里，總占地2.3平方公里。始建於2005年，現已建成「三園一館」。

官網上展示多張曹園內部建築的照片，包括「明清皇家風格仿古建築」、博物館等；網站介紹亦提到，未來將建設跑馬場、高爾夫練習場等。網友嘆，這堪比紅樓夢裡的榮國府和寧國府。

牡丹江相關部門的回應稱，曹園並無任何審批手續，完全是個違法建築。市文化旅遊局相關負責人稱，「曹園」根本不具備旅遊開發的任何條件，局方並沒有審批；市自然資源局相關負責人表示，國土部門曾於2009年、2015年、2018年對曹園的違法占地建設進行3次行政處罰，雖然有繳交合共7.5萬元人民幣(約1.1萬美元)的罰款，但違法建築一直沒有拆除；市森林公安局表示，已於2018年11月對曹園涉嫌非法占用農用地立案，目前仍在刑事偵查階段。

《小檔案》

張廣才嶺 瀕危東北虎棲地

張廣才嶺國有林區位黑龍江東南部，北起松花江，南至威虎嶺，面積約2萬5000餘平方公里；林區森林茂密，有大量野生動物，常見金錢豹、梅花鹿及國家一級保護鳥類榛雞等，更是全球瀕危動物東北虎棲息地；區內的爾站二林場施業區去年10月間曾拍到清晰的野生東北虎影片，專家比對照片後表示，這隻雄性東北虎曾於2014年現身當地，已屬於「定居虎」。

（中國新聞組整理）