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紅色旅遊變調！遭私人收費 抗日將軍墓變高價景區

2019-03-20 12:48世界日報 北京20日電　

有遊客到安徽黃山區的粟裕骨灰撒放處之一——紅軍北上抗日先遣隊紀念館掃墓，發現要付園區門票95元人民幣(約14美元)，引發激烈討論。相關單位指紀念館是私人投資建設，為保障營運才收費，但有媒體評論指出，紅色景區不該成了私人收費的高價景區。

粟裕將軍墓被圈入高價景區，中青報：紅色旅遊豈能假公濟私
粟裕將軍墓被圈入高價景區，中青報：紅色旅遊豈能假公濟私
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據澎湃新聞報導，該遊客描述，她去紀念館瞻仰粟裕將軍墓發現門票為95元，她認為價格過高上前理論，被工作人員斥罵，工作人員還說，自己「投資了幾千萬下去」。館長及物價局回應，紀念館是個人出資金建立的，由市場自由定價。

粟裕將軍是開國十大大將之首，根據相關介紹，紅軍北上抗日先遣隊紀念館是安徽愛國主義教育基地。中國青年報評論指出，近年紅色旅遊方興未艾，名人墓地向來是重要旅遊資源。把不同景點打包在一起售賣聯票抬升票價，是景區大搞門票經濟的老套路。以紅軍北上抗日先遣隊紀念館來說，粟裕墓才是最大的「賣點」，將軍墓與紀念館在同一區域，實際上是紀念館把粟裕「圈」進自己的利益範圍，有利用公共資源牟取私人利益之嫌。

而且不管紀念館的建設方是不是私人，既然被列入愛國主義教育基地，就應該接受有關部門的管理，粟裕將軍墓被「圈」在景區內從 2011年開始營運就存在，當地政府不該一無所知。

黃山區委、區政府對此回應表示，已進行全面核查，研究整改措施：一是立即開闢粟裕將軍墓專用通道，方便各界人士瞻仰；二是責令軍博園項目停業整頓；三是對相關當事人進行教育處理，並舉一反三加強行風建設。

而粟裕大將之子粟戎生將軍就此事回應稱：「政府已經干預，相信會解決好的。」

紀念館抗日北京
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