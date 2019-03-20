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最貴基建！「明日大嶼」估燒6240億 香港每人扛8.3萬元

2019-03-20 12:40世界日報 香港20日電

港府昨日公布「明日大嶼」計畫的工程造價估算，金額高達6240億港元（約795美元），成為香港史上最貴基建項目，是90年代玫瑰園計畫開支的四倍，平均每名港人須負擔8萬3395元。蘋果日報報導，議員及專家質疑當局嚴重低估項目造價，預料明日大嶼最終耗資將超過9000億元。

史上最貴基建 明日大嶼造價估算6240億 香港中國通訊社
史上最貴基建 明日大嶼造價估算6240億 香港中國通訊社
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據報導，特首林鄭月娥去年《施政報告》提出明日大嶼願景計畫，在大嶼山以東水域填海1700公頃，連同欣澳、龍鼓灘一併發展。這筆6240億公帑將會用作在交椅洲興建1000公頃人工島、欣澳及龍鼓灘填海、屯門沿海發展區，及相關交通基建。發展局局長黃偉綸估算，人工島土地收益可達1.1萬億（兆）元，不會掏空港府庫房。

史上最貴基建 明日大嶼造價估算6240億 專家：政府低估「埋單勢超9,000億」...
史上最貴基建 明日大嶼造價估算6240億 專家：政府低估「埋單勢超9,000億」 香港中國通訊社
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報導稱，發展局昨日首度公布項目具體成本估算，局長黃偉綸指，按去年9月價格計算，料交椅洲1000公頃填海、欣澳及龍鼓灘填海、包括內河碼頭的屯門沿海地帶發展區，填海連基建成本達3510億元；其他優先推展基建造價達2730億元，即整體造價估算為6240億元，尚未計算喜靈洲700公頃填海成本。按香港約748萬人口推算，每人要為工程付上8萬3395元。黃偉綸稱交椅洲填海後可供應15萬至26萬個住宅單位，七成為公營房屋，亦會提供約400萬平方米商業樓面面積。

史上最貴基建 明日大嶼造價估算6240億 專家：政府低估「埋單勢超9,000億」...
史上最貴基建 明日大嶼造價估算6240億 專家：政府低估「埋單勢超9,000億」 香港中國通訊社
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皇家特許測量師學會資深會員姚松炎認為，港府估算低估成本逾3200億元，因計漏兩項重要支出，包括利息支出；假設平均年利率約3厘，整個人工島的工程時間為14年，利息支出便花1500億元。按未來成本上升速度，他保守估計，工程價格計算應提高25%，預料項目總工程造價將破9000億元。

香港人工島碼頭
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