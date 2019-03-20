港鐵車頭扶正 出軌段恢復通車

2019-03-20 12:41 世界日報 香港20日電



港鐵18日凌晨發生40年來首次、列車在管道內碰撞嚴重事故，香港01報導，港鐵發言人今日凌晨4時45分表示，涉事列車已全部被移離主行車線，中環站附近的復修工作已完成，荃灣線來往金鐘站和中環站的路段恢復行車，荃灣線全線列車服務今早回復正常。

港鐵出軌車頭 40噸人手扶正 政府：港鐵責無旁貸 未查清不准測試新系統 分享 facebook

港府：未查清前不准測試

另據明報報導，港鐵昨晚將涉事車頭出軌的列車移回路軌上，之後拖離正線，特首林鄭月娥昨出席行會前主動回應事件，強調港鐵對事件「責無旁貸」，「這些新信號系統如果在未測試穩妥前，不應該投入服務」。

據報導，港鐵撞車事故中，一列金鐘往中環列車，攔腰撞向另一列中環往金鐘列車，前者車頭偏離路軌，後者車廂嚴重損。港鐵昨先將被撞列車前三卡車廂和後五卡車廂分開，騰出空間處理車頭出軌列車。

港鐵出軌車頭 40噸人手扶正 政府：港鐵責無旁貸 未查清不准測試新系統 香港中國通訊社 分享 facebook

消防處派出7輛消防車、共33人，包括坍塌搜救專隊，到中環站協助移正出軌的車頭（約40噸），消防員利用兩個重型油壓唧及一個氣墊唧，花約6小時，昨午約1時將車廂唧起720毫米，讓港鐵人員放入特別工具，移正車廂。

港鐵車務總監劉天成昨說，因現場管道環境狹窄，不能使用大型吊機，要用人手將車廂逐寸移正，至昨晚11時，港鐵工程人員終將出軌列車車頭兩個轉向架放回路軌，並安排將列車移離正線。

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港鐵主席馬時亨表示，涉事的阿爾斯通（Alstom）及泰雷茲（Thales）是國際知名的供應商，他對事件感到「好出奇」，港鐵會暫停荃灣線及東鐵線信號系統測試，直至證實所有測試都安全、成功並獲政府批准後，才讓新系統營運。馬時亨重申，港鐵會成立調查小組，深究事故原因，強調會「查到水落石出」。