親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

中國：21省份非洲豬瘟疫區全部解除封鎖

2019-03-20 11:55中央社 台北20日電

中國農業農村部副部長于康震宣稱，非洲豬瘟防控工作取得階段性成效，疫情趨緩，已有105起疫情解除疫區封鎖，占疫情總數9成以上。在淪陷的28省份中，已有21個省份的疫區已全部解除封鎖。

新華網報導，于康震是19日在農業農村部召開的全國重大動物疫病防控工作視訊會上作出上述表述的。

于康震表示，截至目前中國累計有28個省份先後發生113起非洲豬瘟疫情，其中家豬疫情110起、野豬疫情3起，大多為點狀發生。今年前兩個月，疫情月度發生數下降到個位。

但他也坦言，雖然目前非洲豬瘟疫情整體可控，但引發疫情的風險因素將長期存在，打好打贏非洲豬瘟防控這場戰役必須找準關鍵點。

他並提及，生豬屠宰是連接生豬產銷的關鍵環節，屠宰環節非洲豬瘟檢測工作至關重要。各地畜牧獸醫部門要進一步強化屠宰環節監管，落實駐場官方獸醫制度，督促屠宰企業嚴格落實各項防控措施，全面做好非洲豬瘟排查、檢測及疫情報告工作。

同時，各級畜牧獸醫部門要鞏固防控成效，進一步完善防控長效機制，有效落實防控措施，持續提升疫情防控水準，並做好生豬基礎產能保護和肉品供給保障，力爭全國疫情可控，不蔓延成勢。

根據中國官方先前出版的非洲豬瘟疫情應急方案，對發生疫情的養殖場在解除封鎖過程中引入「哨兵豬」監測措施，藉此將解除封鎖時間從42天縮短至30天，解除封鎖後的空欄期由6個月縮減為45天。

非洲豬瘟。(聯合報資料照片)
非洲豬瘟。(聯合報資料照片)
分享

疫情非洲豬瘟獸醫
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

公布通緝犯卻用兒童時期嫩照 陸警道歉了

2019-03-20 10:08

山東前副省長貪汙「騙書畫」 判監14年

2019-03-20 10:06

四川羊肚菌種植 可望推廣亞塞拜然

2019-03-20 09:29

大陸公民通關 大型口岸縮短10分鐘

2019-03-20 02:05

華東「第三通道」 廬銅鐵路開通

2019-03-20 02:05

大陸結婚率7％近年最低 女性不婚增多

2019-03-20 02:05

江西鄱陽湖環資法庭 揭牌

2019-03-20 02:05

北京綠化 新增造林25萬畝

2019-03-20 02:05

旅遊串連 粵港澳打造休閒灣區

2019-03-20 02:05

首屆閩台食安論壇 兩岸多項對接

2019-03-20 02:05

東興-越南 北侖河二橋啟用

2019-03-20 02:04

大陸看電影人數 去年創新高

2019-03-19 23:58

港留學生投稿日本《JUMP》漫畫雜誌 畫風被網友推爆

2019-03-19 22:35

大陸21省份 非洲豬瘟疫情解除封鎖

2019-03-19 21:26

陸警公布通緝犯兒童時期照片 稱他五官不會變

2019-03-19 20:09

5年抓1.3萬人！中國發布新疆白皮書：依法鎮壓

2019-03-19 19:08

中國首座跨地震斷層橋梁 海南「海文大橋」通車

2019-03-19 19:07

緊抓意識形態 習近平：思想政治課從娃娃抓起

2019-03-19 19:04

回應港鐵撞車事故 港特首：港鐵責無旁貸

2019-03-19 18:33

影／陸老農秀愛犬 「犬中之王」發狠能咬死藏獒

2019-03-19 17:51

無腿勇士登珠峰 夏伯渝獲「影響世界華人盛典」大獎

2019-03-19 17:43

狂！越南女子身纏11億元闖關大陸 遭安檢神器識破

2019-03-19 16:20

港媒：中國近三分之一城市人口萎縮

2019-03-19 16:06

佔山為王 仿榮國府 黑龍江富豪建「曹園」

2019-03-19 15:56

大陸結婚率創5年新低 上海最不想婚

2019-03-19 15:23

疑走私北韓 丹東海關查獲仿冒勞力士手錶近300塊

2019-03-19 14:36

海外醫生免試註冊 五成六受訪香港醫生反對

2019-03-19 14:29

港鐵撞車 信號供應商有百年歷史 業務由太空至國防

2019-03-19 14:19

夾娃娃機熱潮蔓延至港 真的那麼好賺？

2019-03-19 14:00

被稱「半個內地人」王耀慶怒回一句話 陸網友爽翻

2019-03-19 13:53

太恐怖 廣州女大生化「哥特妝」地鐵要求卸妝才可進入

2019-03-19 13:37

港鐵撞擊力197噸 專家：若滿載傷亡慘

2019-03-19 13:25

車廂嚴重變形…宛如「屍速列車」網友諷：史詩式撞擊

2019-03-19 13:24

一鐵一橋效應 港舊區鋪租飆漲6成

2019-03-19 13:23

港律師樓徵茶水助理 月薪1.8萬 大學生羨…幹嘛辛苦讀書

2019-03-19 12:53

打臉北京 達賴喇嘛：轉世靈童或將在印度

2019-03-19 11:40

上海百年老店 喬家柵食府將重開

2019-03-19 11:26

清明將至 人民銀行擬禁用「人民幣圖案」冥幣

2019-03-19 10:36

12326 民航投訴專線開通

2019-03-19 02:11
看更多

熱門文章

花1375萬買到「露天」別墅 她訴：竟然沒有屋頂！

2019-03-19 16:26

大陸近千座城鎮出現萎縮 未來恐現「鐵銹帶」荒涼景象

2019-03-19 19:58

被稱「半個內地人」王耀慶怒回一句話 陸網友爽翻

2019-03-19 13:53

陸警公布通緝犯兒童時期照片 稱他五官不會變

2019-03-19 20:09

影／陸老農秀愛犬 「犬中之王」發狠能咬死藏獒

2019-03-19 17:51

狂！越南女子身纏11億元闖關大陸 遭安檢神器識破

2019-03-19 16:20

化這種妝被禁搭地鐵 女大生：我犯了哪條罪

2019-03-20 11:00

港大調查：港人對「一國兩制」信心跌至新低

2019-03-19 16:42

人民日報：民進黨人封殺陸劇 自己卻偷偷看

2019-03-19 19:12

因暗黑系妝容被地鐵拒載 陸爆發「哥德式」抗議潮

2019-03-19 20:13

陸媒：美國用「切香腸」方式提升美台關係

2019-03-19 21:02

中共空軍推動「士官隊伍」成作戰主力

2019-03-19 19:55

太恐怖 廣州女大生化「哥特妝」地鐵要求卸妝才可進入

2019-03-19 13:37

大陸21省份 非洲豬瘟疫情解除封鎖

2019-03-19 21:26

一國兩制…港人信心跌到新低

2019-03-20 00:06

胡春華職務 出現新變動

2019-03-20 10:25

港媒：中國近三分之一城市人口萎縮

2019-03-19 16:06

男當街捅死女友與閨密 致電友人：明天肯定上新聞

2019-03-19 17:36

陳明通評大陸對台政策 「時間到了就夾起來配」

2019-03-19 23:57

港留學生投稿日本《JUMP》漫畫雜誌 畫風被網友推爆

2019-03-19 22:35

佔山為王 仿榮國府 黑龍江富豪建「曹園」

2019-03-19 15:56

倡民主協商 時殷弘：必要時也可繞過任何國民黨政府

2019-03-19 14:07

兩大反對勢力 陸學者：「台獨」和「既反台獨又反共」

2019-03-20 10:43

新華社也撿到槍？連罵小英3天「許給台灣什麼未來？」

2019-03-20 11:27

新華社二批蔡英文：「維持現狀」暴露「兩國論」底色

2019-03-19 13:35

英智庫報告：香港生活成本全球最高

2019-03-19 16:53

回應港鐵撞車事故 港特首：港鐵責無旁貸

2019-03-19 18:33

中國首座跨地震斷層橋梁 海南「海文大橋」通車

2019-03-19 19:07

大陸結婚率創5年新低 上海最不想婚

2019-03-19 15:23

公布通緝犯卻用兒童時期嫩照 陸警道歉了

2019-03-20 10:08

小米報喜 去年賺進400億

2019-03-19 23:59

車廂嚴重變形…宛如「屍速列車」網友諷：史詩式撞擊

2019-03-19 13:24

童病死國學校家長質疑延誤送醫 校方：你家殺業重

2019-03-19 17:54

港媒問選總統 韓國瑜未否定：未來再看吧！

2019-03-20 11:58

加速年輕化 騰訊傳裁員10%中階幹部

2019-03-19 15:57

華東「第三通道」 廬銅鐵路開通

2019-03-20 02:05

大陸公民通關 大型口岸縮短10分鐘

2019-03-20 02:05

中歐峰會 聚焦市場開放

2019-03-19 23:06

疑走私北韓 丹東海關查獲仿冒勞力士手錶近300塊

2019-03-19 14:36

孟宏偉妻指 有港商想誘她離開法國

2019-03-20 09:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top