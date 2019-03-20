非洲豬瘟仍有疫情 中共農業部：已發生113起
中共農業農村部副部長于康震19日表示，目前中國非洲豬瘟防控工作，截至目前大陸累計有28個省份先後發生113起非洲豬瘟疫情，每個月仍有數起疫情發生。目前疫情發生勢頭趨緩，已有105起疫情解除疫區封鎖，佔疫情總數的九成以上。21個省份的疫區已全部解除封鎖。
此外，農業農村部近日還發出通知，要求各地屠宰過程中發現疑似非洲豬瘟典型病變的，要立即停止屠宰，將可疑生豬轉至隔離間，並採集病變組織和血液樣品進行檢測。
據新華網和農業部網站，19日，中共農業農村部召開的全國重大動物疫病防控工作視頻會。于康震在會上介紹說，截至目前大陸累計有28個省份先後發生113起非洲豬瘟疫情，其中家豬疫情110起、野豬疫情3起，大多為點狀發生。今年前兩個月，疫情月度發生數下降到個位。
但他也表示，雖然目前非洲豬瘟疫情總體可控，但引發疫情的風險因素將長期存在，打好打贏非洲豬瘟防控這場戰役必須找准關鍵點。
他說，生豬屠宰是連接生豬產銷的關鍵環節，屠宰環節非洲豬瘟檢測工作至關重要。各地畜牧獸醫部門要進一步強化屠宰環節監管，落實駐場官方獸醫制度，督促屠宰企業嚴格落實各項防控措施，全面做好非洲豬瘟排查、檢測及疫情報告工作。
此外，農業農村部近日還就加強屠宰環節非洲豬瘟檢測工作下發通知，通知要求在5月1日前各地組織對生豬屠宰企業進行全面清理，對未取得排污許可證、不符合動物防疫要求的企業一律立即停產整改；7月1日前整改不達標的，堅決依法取消定點屠宰資格。
通知要求，各級畜牧獸醫主管部門要指導屠宰企業建設符合檢測技術要求的實驗室，組織檢測試劑供應單位對屠宰企業檢測技術人員進行培訓。
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