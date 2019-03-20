非洲豬瘟仍有疫情 中共農業部：已發生113起

2019-03-20 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共農業農村部副部長于康震19日表示，目前中國非洲豬瘟防控工作，截至目前大陸累計有28個省份先後發生113起非洲豬瘟疫情，每個月仍有數起疫情發生。目前疫情發生勢頭趨緩，已有105起疫情解除疫區封鎖，佔疫情總數的九成以上。21個省份的疫區已全部解除封鎖。

此外，農業農村部近日還發出通知，要求各地屠宰過程中發現疑似非洲豬瘟典型病變的，要立即停止屠宰，將可疑生豬轉至隔離間，並採集病變組織和血液樣品進行檢測。

據新華網和農業部網站，19日，中共農業農村部召開的全國重大動物疫病防控工作視頻會。于康震在會上介紹說，截至目前大陸累計有28個省份先後發生113起非洲豬瘟疫情，其中家豬疫情110起、野豬疫情3起，大多為點狀發生。今年前兩個月，疫情月度發生數下降到個位。

但他也表示，雖然目前非洲豬瘟疫情總體可控，但引發疫情的風險因素將長期存在，打好打贏非洲豬瘟防控這場戰役必須找准關鍵點。

他說，生豬屠宰是連接生豬產銷的關鍵環節，屠宰環節非洲豬瘟檢測工作至關重要。各地畜牧獸醫部門要進一步強化屠宰環節監管，落實駐場官方獸醫制度，督促屠宰企業嚴格落實各項防控措施，全面做好非洲豬瘟排查、檢測及疫情報告工作。

此外，農業農村部近日還就加強屠宰環節非洲豬瘟檢測工作下發通知，通知要求在5月1日前各地組織對生豬屠宰企業進行全面清理，對未取得排污許可證、不符合動物防疫要求的企業一律立即停產整改；7月1日前整改不達標的，堅決依法取消定點屠宰資格。