公布通緝犯卻用兒童時期嫩照 陸警道歉了

2019-03-20 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



3月19日，大陸雲南鎮雄縣警方懸賞通緝百名在逃犯罪嫌疑人的公告，其中多名犯罪嫌疑人的照片明顯小於實際年齡。面對外界「用童年照追逃」的質疑，鎮雄警方回應稱，因為嫌犯犯案後一直外逃，找不到近照和「犯事時」的照片，只能用能找到的照片。今天，鎮雄縣公安局發佈公告，就此前使用「童年照」通緝照致歉，將杜絶類似情況再次發生。

雲南鎮雄警方發佈懸賞通報，公佈100名逃犯的所犯案件基本資訊及照片。其中排名第24位的逃犯吉慶海，警方卻用了他一張兒童時的照片，被網友笑稱為史上最嫰通緝照。對此，警方當時回稱，犯案時的照片比較模糊，只有他這張兒童照比較清晰，「五官不會變，仔細看五官」。

嫌犯「嫩照」在網路上引發熱議後，20日，鎮雄縣公安局發佈公告，就此前使用童年照追緝逃犯致歉，將杜絶類似情況再次發生。

當地警方稱，2019年3月19日下午，透過「鎮雄警方」微信公眾號發佈了《鎮雄縣公安局關於懸賞通緝百名在逃犯罪嫌疑人的公告》，因無法找到犯罪嫌疑人蘇遠旭、許仕林、吉慶海、楊建學外逃時及近期照片，便在公告中使用了其小時候的照片（已撤除），引起廣大網友關注，造成不良影響。