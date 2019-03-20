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山東前副省長貪汙「騙書畫」 判監14年

2019-03-20 10:06聯合報 記者羅印冲╱即時報導

據山西高院微信公號消息，山東省前副省長季緗綺受賄、貪汙案昨在山西省晉中市中級法院公開宣判，貪汙受賄兩罪並罰，判監14年，罰款300萬元（人民幣，下同）。現年59歲的季緗綺去年1月落馬。

案情透露，季緗綺2003年至2017年期間，不僅非法收受財物逾2571.5萬元，還騙取當地銀座美術館館藏書畫作品等財物，非法佔為己有，共計價值1224.24萬元。

季緗綺到案後因主動交代貪汙事實和絕大部分受賄事實，依法從輕處罰。

山東省前副省長季緗綺。香港01
山東省前副省長季緗綺。香港01
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